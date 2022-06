Trem é evacuado em estação de São Paulo após princípio de incêndio

Um vídeo com imagens do princípio de incêndio circula nas redes sociais e mostra o trem parado com chamas na parte de cima do trem

Gabriela Vinhal

Brasília, DF Um trem da Linha 11-Coral que seguia para a Estação Tatuapé, em São Paulo, precisou ser evacuado na manhã deste sábado (18) após um princípio de incêndio na parte superior do vagão. Não houve feridos. Em nota, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) informou que o fogo ocorreu “devido a um ato de vandalismo”. Um objeto foi jogado na rede aérea e danificou o pantógrafo -aparelho que recebe a energia da rede aérea para poder circular. Um vídeo com imagens do princípio de incêndio circula nas redes sociais e mostra o trem parado com chamas na parte de cima do trem. “O atrito gerou fumaça e fogo, e os funcionários, com apoio de bombeiros civis que estavam embarcados, atuaram de forma preventiva e rápida com extintor de incêndio. Não houve feridos. Os trens estão circulando normalmente”, afirmou a CPTM.