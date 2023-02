Trechos da rodovia Rio-Santos têm quedas de árvores e barreiras

Segundo boletim da Prefeitura de São Sebastião, o município permaneceu em estado de atenção na segunda-feira (27) por causa da chuva que atinge a região

Dois trechos da rodovia Rio-Santos foram interditados após a queda de barreiras e árvores na madrugada desta terça-feira (28) na altura das praias de Guaecá de Toque-Toque, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo.

As quedas ocorreram no kms 135 e 138. Segundo DER (Departamento de Estrada de Rodagem), os dois trechos já estão liberados, após a remoção das árvores e das barreiras.

Segundo boletim da Prefeitura de São Sebastião, o município permaneceu em estado de atenção na segunda-feira (27) por causa da chuva que atinge a região.

Há preocupação com a movimentação de terra, que aumenta as áreas de risco na cidade.

No domingo de Carnaval, São Sebastião foi duramente afetada pela chuva histórica que causou deslizamentos e inundações em bairros como Barra do Sahy, Baleia, Camburi, Barra do Una e Juquehy.

Sessenta e quatro pessoas morreram na cidade -20 homens, 18 mulheres e 18 crianças. O temporal causou também a morte de uma criança em Ubatuba.

Agentes da Defesa Civil e do IPA (Instituto de Pesquisas Ambientais) reavaliam a situação das áreas de risco após a catástrofe em São Sebastião. As equipes seguem por terra e fazem sobrevoos com duas aeronaves do Exército nos locais afetados.

O objetivo é verificar as condições das estruturas de encostas e dos imóveis que foram afetados pelo rio de lama que pode ter danificado as construções.

Os moradores são orientados a não voltar para as casas. “Pedimos que a população da área afetada continue nos abrigos ou casa de parentes porque ainda temos informações de chuvas fortes nesta região”, disse o prefeito Felipe Augusto