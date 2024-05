Tragédia com as enchentes no Rio Grande do Sul soma 155 mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

As fortes chuvas do Rio Grande do Sul causaram ao menos 155 mortes, de acordo com boletins divulgados na manhã deste sábado (18). O número pode aumentar nos próximos dias, já que ainda há 94 desaparecidos. São 806 feridos.

No total, 461 municípios acabaram afetados, sendo que 77.202 pessoas continuam desabrigadas e 540.188 foram desalojadas.

Conforme o governo do Rio Grande do Sul, 82.666 pessoas foram resgatadas.

As aulas foram suspensas nas 2.338 escolas da rede estadual e mais de 378 mil alunos foram impactados. Nesta sexta, eram 1.058 escolas afetadas, 570 danificadas e 86 servindo de abrigo.

SITUAÇÃO NO RS APÓS AS CHUVAS