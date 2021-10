Tornado causa estragos em Porto Velho e leva pânico a moradores

O tornado se formou no cruzamento entre as avenidas Rio de Janeiro e Guaporé, atingindo principalmente a região leste da cidade

SÃO PAULO, SP

Um tornado atingiu Porto Velho nesta quinta-feira (28) à tarde, causando diversos estragos e levando pânico aos moradores da capital de Rondônia, que compartilharam registros do evento climático nas redes sociais. Segundo o Cenispam (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia), o fenômeno, que é considerado raro, atingiu a categoria F0 na escala Fujita, que mede a intensidade dos tornados e vai de 0 a 5. A categoria em que ficou inserido engloba ventos de até 117 km/h.



O tornado se formou no cruzamento entre as avenidas Rio de Janeiro e Guaporé, atingindo principalmente a região leste da cidade. Segundo os moradores, o vendaval durou poucos minutos, mas diversos estabelecimentos ficaram destelhados, árvores caíram e placas de sinalização foram arrancadas com a força dos ventos. Não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.



Nesta sexta (29), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) informou que a região seguia com previsão de chuvas intensas, com possibilidade de ser atingida por raios e ventos fortes.