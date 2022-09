Torcedor rubro-negro assedia repórter da ESPN e tem prisão preventiva decretada

Assédio ocorreu durante transmissão ao vivo na entrada do Maracanã, minutos antes da semifinal da Libertadores

Um caso de importunação sexual foi registrado, nesta quarta-feira, 7, minutos antes da partida entre Flamengo e Vélez Sarsfield, pela Copa Libertadores. A repórter Jéssica Dias, que fazia uma transmissão ao vivo para a ESPN, foi assediada por um torcedor rubro-negro na entrada do Maracanã. O homem foi detido e teve a prisão preventiva decretada após passar pelo Juizado Especial Criminal. O vídeo do assédio teve repercussão nas redes sociais.

A informação foi confirmada pela jornalista Isabelle Costa, da S1 Live, que acompanhou o caso de perto e divulgou as atualizações pelo Twitter. A foto compartilhada pela comunicadora mostra o torcedor na delegacia, acompanhado do filho. “O cinegrafista e o auxiliar seguraram para que ele não fosse embora. Por trás das câmeras, o cidadão estava passando a mão na repórter, além do beijo”, escreveu Isabelle em um dos tuítes.

Nas imagens da transmissão, é possível ver o momento em que Jéssica Dias sofre o assédio. Ela passava as informações sobre a partida e mostrava a animação da torcida quando um dos homens se aproxima e a beija sem consentimento. Pelas redes sociais, a ESPN repudiou o episódio e informou que está tomando as providências necessárias.

A repórter também recebeu apoio de outras emissoras de TV e clubes. No Twitter, o Flamengo lamentou o ocorrido e reforçou que “atos repugnantes como esse não representam a Nação Rubro-Negra”

O Vasco da Gama também prestou solidariedade à jornalista. Outros veículos esportivos, como SporTV, TNT Sports e Globo Esporte, também saíram em defesa da repórter e repudiaram a atitude do torcedor.

Estadão Conteúdo