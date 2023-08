Torcedor do Corinthians relata drama em acidente: ‘Capotamos quatro vezes’

Ônibus com torcedores do Corinthians capotou na madrugada deste domingo na Fernão Dias

BEATRIZ CESARINI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um dos torcedores que estavam no ônibus que capotou na madrugada deste domingo com corintianos relatou momentos de desespero sofridos no veículo. A reportagem do UOL conversou com o paulista, que pediu para não ser identificado.

“Estávamos voltando de Belo Horizonte, pelo trecho da Fernão Dias. Um pouco antes de entrarmos na rodovia, tem uma serra. Quando a gente estava ali, o ônibus pegou muita velocidade e o motorista não conseguiu frear”, descreveu o torcedor.

“A partir daí começaram os comentários, as pessoas falando que o ônibus estava sem freio. Muita gente começou a gritar de desespero e o motorista tentou fazer alguma coisa, ele gritou que realmente tinha perdido o freio. Só que veio um outro ônibus de frente, e então ele jogou para a ribanceira. Foi aí que capotamos umas quatro vezes”, acrescentou.

Ainda de acordo com o torcedor, o grupo era formado por 46 pessoas. Algumas pessoas eram integrantes da torcida uniformizada Gaviões de Fiel e outras eram da Coringão Chopp. O ônibus saiu ontem do Vale do Paraíba e partiu para Belo Horizonte, onde o Corinthians jogou contra o Cruzeiro.

Eles retornaram a São Paulo pouco depois do término da partida, que começou às 21h no estádio Mineirão e terminou empatada em 1 a 1. O acidente ocorreu por volta de 3h deste domingo.

“Alguns amigos conseguiram chamar o resgate e foi por Deus, porque muitos estavam sem sinal no celular. O resgate chegou super rápido e já tinha uma parte boa de pessoas fora do ônibus, mas muitos ainda estavam dentro das ferragens. Eu tive pequenos arranhões e sinto dor no braço por conta da pancada. Assim como eu, alguns foram para o Hospital Regional de Betim. Os que estavam piores foram para outros”, explicou o torcedor.

O QUE ACONTECEU

Um ônibus com torcedores do Corinthians capotou na madrugada deste domingo na Fernão Dias, em Brumadinho (MG).

O acidente ocorreu no km 525 da BR-381, descida da serra, em Minas Gerais. Pelo menos sete pessoas morreram e duas estão hospitalizadas em estado grave. Outras 27 foram encaminhadas para hospitais da região.

Os Bombeiros ainda trabalham na retirada dos últimos corpos. A pista, no sentido São Paulo, está interditada.

Segundo o torcedor, 47 pessoas -contando torcedores e motorista- estavam no ônibus.