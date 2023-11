Tio Patinhas, Raio X do líder do Comando Vermelho

As acusações contra Tio Patinhas incluem liderança em uma disputa pelo controle do tráfico de drogas no território amazonense

Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas e apontado como líder do Comando Vermelho (CV) no Amazonas, encontra-se sob investigação por seu suposto envolvimento no financiamento de uma fuga em massa de um presídio em Manaus. A última detenção de Tio Patinhas ocorreu em dezembro do ano passado, quando foi preso durante um culto evangélico.

As autoridades também estão de olho na esposa de Tio Patinhas, Luciane Barbosa Farias, que, neste ano, participou de duas reuniões no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O envolvimento dela em eventos oficiais levanta questionamentos sobre possíveis conexões do casal com o mundo político.

Investigadores revelam que ele teria sobrevivido a um atentado em 2015, supostamente orquestrado pela Facção Família do Norte (FDN), rival do CV em Manaus.

Em uma resposta violenta, Tio Patinhas teria ordenado o assassinato da esposa de um dos líderes da facção rival em julho de 2017, conforme indicam as investigações da Polícia Civil. Contudo, a ação resultou na morte equivocada de Adriana Monteiro da Cruz, irmã do alvo original.

A esposa de Tio Patinhas, Luciane Barbosa Farias, tornou-se protagonista de eventos recentes ao participar de duas reuniões, entre março e maio deste ano, em Brasília, com a equipe do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Imagens e vídeos compartilhados por Luciane nas redes sociais destacam sua presença na capital federal, suscitando debates sobre possíveis conexões entre a facção criminosa e figuras políticas.