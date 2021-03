“Embora você não seja culpado se alguém se comportar de maneira predatória ou desrespeitosa, existem coisas que pode fazer para ficar seguro”

Com a intenção de aumentar a segurança dos usuários, o Tinder apresenta novo recurso que permite a verificação de antecedentes criminais antes de um encontro. A ferramenta apresentará histórico de atos violentos, roubos, relatórios de abuso, ordens de restrição, assédio e até mesmo detenções, prisões e condenações.

A novidade ainda não chegou ao Brasil, mas o especialista em segurança pública Leonardo Sant’Anna aponta dicas de como se proteger. “Embora você nunca seja culpado se alguém se comportar de maneira predatória ou desrespeitosa com você no mundo do namoro online, existem coisas que você pode fazer para ficar seguro”, explica Sant’Anna.

Use uma foto única

Ao desenvolver seu perfil de namoro, evite usar a mesma foto que você tem em contas de mídia social. Se você usar a mesma foto do Facebook ou página do Instagram, é realmente fácil para alguém fazer uma busca reversa de imagens com o Google.

“ Como resultado, se você estiver usando a mesma imagem em todas as suas contas, será muito mais fácil alguém encontrá-lo nas redes sociais”, explica.

Deixe de fora os detalhes pessoais

Ao desenvolver seu perfil de namoro online, certifique-se de não incluir seu sobrenome, informações de contato, apelidos ou identificadores de mídia social. Você deseja manter os detalhes pessoais ao mínimo.

“Afinal, se você se deparar com alguém que é um pouco assustador, não quer que ele tenha muitas informações sobre você”, diz Sant’Anna.

Uma dica para aumentar a segurança, por exemplo no Facebook, é mudar a página para onde tudo é privado e só pode ser visto por “Amigos”, não por “Amigos de Amigos”.

Fique por dentro do aplicativo

Quando você estiver trocando mensagens com uma data potencial, ou mesmo depois de alguns encontros, é melhor enviar mensagens um para o outro dentro do aplicativo. Embora isso possa ser inconveniente, se algo não der certo, você não precisa se preocupar com o fato de que a pessoa tem o número do seu celular.

Além do mais, ficar dentro do aplicativo fornece uma camada extra de proteção. Alguns sistemas de mensagens com aplicativos de namoro não permitem que as pessoas enviem fotos ou links, o que pode realmente reduzir o número de fotos indesejadas que você recebe.

Configure um número de telefone do tipo digital

Eventualmente, você desejará falar com alguém ao telefone, depois de se conhecer ou antes. Mas, em vez de fornecer o número do seu celular, considere obter um número de telefone do Google e encaminhá-lo para o seu telefone.

“É muito fácil de configurar. Depois de fazer login no Google Voice, basta escolher seu código de área e selecionar um número disponível. As instruções sobre o resto do processo de configuração são bastante simples de seguir”, aconselha o especialista.

Tome precauções quando decidir fazer encontros reais, cara a cara

Evite deixar alguém saber exatamente onde você mora. Em vez disso, combine um encontro em um local público e providencie seu próprio transporte. Você também deve deixar um amigo próximo saber onde você estará e quando estará em casa. Você deseja que seus amigos saibam o máximo de informações possível, caso algo dê errado.

Uma vez no seu encontro, certifique-se de ficar atento e alerta. Não deixe sua bebida sem vigilância e mantenha os primeiros encontros curtos. Você pode até levar uma ferramenta de autodefesa com você, como spray de pimenta ou uma lanterna de alta potência.

“ E, se a pessoa que você está conhecendo está deixando você desconfortável ou assustado, peça a ajuda de um amigo para deixar a situação. Lembre-se de que você nunca deve se sentir mal por colocar sua segurança em primeiro lugar. Mesmo se você tiver que fazer algo rude”.

Escolhendo o melhor aplicativo para você

Quando se trata de selecionar o melhor aplicativo de namoro online para você, ler comentários e comparar aplicativos pode ficar confuso, especialmente quando os recursos e opções não apenas variam amplamente, mas estão constantemente mudando e evoluindo conforme os desenvolvedores mudam e melhoram os aplicativos.

Revise os recursos de segurança

O namoro online pode ser um empreendimento arriscado porque existem tantas incógnitas. Consequentemente, você deseja ter certeza de que o aplicativo selecionado possui alguns recursos de segurança integrados. O ideal é que o aplicativo promova suas diretrizes de segurança na página de inscrição. Mas se isso não acontecer ou se as diretrizes de segurança forem particularmente difíceis de encontrar, você pode querer encontrar um aplicativo diferente.

Confira os recursos de relatório e bloqueio

Vamos enfrentá-lo, quando se trata de namoro online, você vai encontrar alguns esquisitos ao longo do caminho – pessoas que te assustam ou são simplesmente tóxicas . Quando isso acontecer, você deseja poder relatar o comportamento deles, bem como bloqueá-los de entrar em contato com você. Por esse motivo, é importante saber antecipadamente como o aplicativo oferece esses recursos.

E, se por algum motivo, não houver recursos de relatório ou bloqueio, vá para o próximo aplicativo.

Determine o nível de visibilidade que o aplicativo oferece

Ao revisar um aplicativo, verifique se você é capaz de controlar a visibilidade do seu perfil. O ideal é que você queira um aplicativo que permita mais opções para proteger seu perfil. Quanto menos você tiver, mais exposta estará sua informação na Internet.

“Por exemplo, o aplicativo, Hinge, oferece várias opções para os usuários controlarem quem eles veem e quem os vê. Lembre-se de que quanto mais opções um aplicativo oferecer nessa área, melhor”, explica.

Evite sites e aplicativos que permitem mensagens antes da correspondência

Ninguém gosta de receber fotos indesejadas ou mensagens assustadoras, o que certamente é uma possibilidade em aplicativos de namoro. Como resultado, é melhor selecionar um aplicativo que exija que ambas as pessoas tenham interesse antes que a mensagem possa ser enviada.

Dessa forma, você pode reduzir o número de mensagens indesejadas que recebe e limitá-las apenas às pessoas com as quais deseja se comunicar.

Preste atenção às configurações geográficas

Muitos aplicativos de namoro online usam sua localização como uma forma de permitir que você encontre possíveis correspondências. No entanto, certifique-se de que o aplicativo permite algum controle sobre essa configuração.

Nunca é uma boa ideia ter um aplicativo que permite que estranhos identifiquem onde você está ou mesmo encontrem sua vizinhança específica. Compartilhar esse tipo de informação apenas configura você para problemas.

Procure por avaliações gratuitas e versões gratuitas

A maioria dos aplicativos de namoro tem uma versão gratuita e uma versão paga. Como resultado, você não deve desembolsar para a assinatura paga antes mesmo de saber se você gosta do aplicativo ou se ele será útil. Além do mais, ter a versão gratuita não o impedirá de conhecer novas pessoas.