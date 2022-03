Teste positivo de Covid-19 despenca para 15%, diz rede Dasa

Entre os dias 23 de fevereiro e 1º de março, a média semanal de testes apontando infecção por coronavírus nos pacientes foi de 14,59%

Mônica Bergamo

Os resultados positivos para teste de Covid-19 realizados pelos hospitais e laboratórios da rede Dasa ficaram abaixo dos 15% na última semana. Esse é o menor índice alcançado desde 27 de dezembro, quando a taxa média de infectados era de 12,44%.

Entre os dias 23 de fevereiro e 1º de março, a média semanal de testes apontando infecção por coronavírus nos pacientes foi de 14,59%. Na semana anterior, de 16 a 22 de fevereiro, esse número chegava a 23,66%.

No estado de São Paulo, a taxa passou de 22,57% para 12,33% na última semana. Já no Rio de Janeiro, foi de 11,52% para 8,08%. No Distrito Federal esse número saiu de 33,18% para 22,74%.

A Dasa é a rede responsável pelos laboratórios como Lavoisier, Delboni Auriemo e Salomão Zoppi, além de hospitais como Nove de Julho e Santa Paula. São mais de 900 unidades em todo o Brasil. Segundo o levantamento, a quantidade de testes realizados no país apresentou queda de 26%.