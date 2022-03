Brasil recebe mais 1,6 milhão de doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19

As vacinas desembarcaram no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP) e serão distribuídas às unidades federativas nos próximos dias

O Ministério da Saúde recebeu, na madrugada desta quinta-feira (3), mais 1,6 milhão de doses do imunizante da Pfizer contra a Covid-19, voltadas para o público-alvo de 5 a 11 anos. As vacinas desembarcaram no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP) e serão distribuídas às unidades federativas nos próximos dias.

O Brasil já disponibilizou mais de 20 milhões de doses para cobertura vacinal desse público-alvo. No total, desde o início da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 464,8 milhões de doses de vacinas para todo o Brasil e aplicou mais de 378,1 milhões nos braços dos brasileiros.

Com informações da Agência Brasil