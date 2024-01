Terremoto de 6,5 graus atinge Acre; não houve danos

Magnitude do sismo ainda pode ser revisada; confirmação fará do tremor o maior já registrado no país

LEONARDO AUGUSTO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS)

Um terremoto de 6,5 graus na escala Richter foi registrado no início da noite deste sábado (20) em Tarauacá (AC), a 409 km da capital Rio Branco. A intensidade do tremor, se confirmada, coloca o sismo como o maior já ocorrido no país.

O terremoto foi notado às 18h31 pela RSBR (Rede Sismográfica Brasileira) e, apesar da intensidade, não há registro de danos. Até este sábado, o tremor mais forte ocorrido no Brasil havia sido de 6,2 graus em 1955, quando um tremor atingiu a região da Serra do Tombador, no Mato Grosso.

A RSBR informou que a magnitude exata, o epicentro e a profundidade do terremoto poderão ser revisados nas próximas horas à medida que os sismólogos revisarem os dados e refinarem seus cálculos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos detectou o mesmo tremor, mas com intensidade maior, de 6,6.

Segundo o professor George Sand, do departamento do Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo), esse tipo de diferença entre as medidas de um e outro serviço são comuns devido ao número de equipamentos que acompanham os tremores.

A ausência danos no Acre, conforme explica o professor, é porque o terremoto foi muito profundo. Segundo informações da RSBR, o sismo ocorreu a 628 km de profundidade.

A região é conhecida pela ocorrência de sismos profundos por ser uma área de encontro entre duas placas tectônicas, a Sul-Americana e a Nazca.

“Geralmente ninguém nota esse tipo de terremoto. Nós é que os identificamos e informamos à população”, diz o professor, referindo-se aos centros de acompanhamento de tremores.

Segundo a RSBR, a força dos terremotos naquela região pode ser atenuada pela profundidade em que ocorrem.