Temporal provoca alagamentos em Petrópolis (RJ); Defesa Civil emite alerta

Um forte temporal atingiu nesta terça (15) a cidade de Petrópolis, localizada na Região Serrana do Rio de Janeiro, provocando alagamentos, inundações e deslizamentos em vários pontos. Vídeos, divulgados nas redes sociais, também mostram imagens de carros sendo arrastados por fortes correntezas.

Às 18h51, a Defesa Civil local emitiu novo alerta aos moradores e sinalizando a ocorrência de deslizamentos em diversos pontos da cidade. Sirenes foram acionadas -ao todo, o município possui 18 sirenes do Sistema de Alerta e Alarme, instaladas em comunidades com áreas de risco.

“O Município de Petrópolis entra em estágio operacional de CRISE tendo em vista a ocorrência de deslizamentos em diversos pontos da cidade”, declarou a Defesa Civil, em último boletim

Em seu perfil, no Twitter, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), demonstrou preocupação com a situação em Petrópolis e disse manter conversas com o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo [PSB-RJ]. Ele disse ainda que orientou parte dos secretários a ajudar “no que for preciso”.

“Estou em Barra Mansa com as agendas do Governo Presente no Médio Paraíba, mas atento aos danos que as chuvas estão causando em Petrópolis. Acabei de falar com o prefeito Rubens Bomtempo e orientei que parte dos secretários se desloque para apoiar a população no que for preciso”, publicou Castro, nas redes sociais

Segundo a Climatempo, a previsão para esta quarta-feira (16), em Petrópolis, é de mais chuva, com volume pluviométrico acumulado de 25 mm. Isso significa que o município deve receber pelo menos 25 litros de água acumulados sobre uma superfície de área equivalente a 1 metro quadrado.

A temperatura deve variar entre a mínima de 16ºC e máxima de 25ºC.