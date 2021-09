Suspensão de vacinação de jovens pode estar relacionado a morte de adolescente

Segundo Queiroga, dos três milhões de jovens que já se vacinaram no país, pouco mais de três mil tiveram reações adversas

Após suspender a imunização dos adolescentes com 12 anos ou mais, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a decisão foi tomada após um jovem de 16 anos falecer em São Paulo dez dias após se vacinar. A pasta ainda investiga o caso.

Outro motivo apontado pelo ministro são as reações as vacinas. Segundo Queiroga, dos três milhões de jovens que já se vacinaram no país, pouco mais de três mil tiveram reações adversas.

De acordo com o ministro, mil desses casos ocorreram pela aplicação de imunizantes não recomendados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), como a Coronavac e a AstraZeneca. Até o momento, a única autorizada para tal é a Pfizer.

Queiroga ainda fez um apelo para todos os secretários de Saúde do país sigam o plano de vacinação e apenas direcionem a vacina da Pfizer para o grupo.

E agora?

A recomendação do ministério para aqueles jovens sem comorbidades que já tomaram a primeira dose de qualquer uma das vacinas é que o ciclo vacinal seja suspenso. Para aqueles com comorbidades que começaram a se imunizar com a Pfizer a recomendação é que continue.

“Aqueles sem comorbidades, independentemente da vacina que tomaram, não tomem outra, por uma questão de cautela. Os com comorbidades podem completar o esquema vacinal”, explicou o ministro.