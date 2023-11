Suspeita de roubar bebê de maternidade é presa no Rio

Com apenas um dia de vida, o bebê foi levado durante a madrugada do quarto em que estava com a mãe

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) Uma mulher foi presa na manhã desta quarta-feira (1º) no Rio de Janeiro suspeita de ter roubado um bebê recém-nascido da Maternidade Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda, no centro da cidade. Com apenas um dia de vida, o bebê foi levado durante a madrugada do quarto em que estava com a mãe. A polícia foi acionada assim que o desaparecimento da criança foi constatado. Pelas imagens das câmeras de segurança da maternidade foi possível identificar uma mulher que andava perdida pelos corredores. Ela carregava três sacolas grandes, e a polícia acredita que em uma delas estava o bebê. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita foi encontrada no Borel, comunidade da Tijuca, na zona norte. A equipe da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) chegou até a mulher após uma denúncia sobre seu paradeiro. O nome dela não foi divulgado. A mulher foi levada para a delegacia do centro. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita foi autuada por subtração de incapaz para colocação em lar substituto. A corporação não disse se ela já tem advogado. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE O bebê foi devolvido à mãe, que ainda está internada na maternidade. Segundo a Secretaria de Saúde, mãe e filho estão bem e devem receber alta em breve. A pasta disse ainda que os protocolos de segurança da maternidade serão revistos para a adoção de medidas que forem consideradas necessárias.