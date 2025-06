SUS inaugura Super Centro para Diagnóstico do Câncer com capacidade para mil laudos por dia

O Sistema Único de Saúde (SUS) deu um passo importante na luta contra o câncer com a inauguração do Super Centro para Diagnóstico do Câncer, em São Paulo, nesta sexta-feira (27). Com investimento de R$ 126 milhões, a nova estrutura conta com a parceria do Instituto Nacional do Câncer (Inca) e do hospital A.C.Camargo Cancer Center e integra o programa Agora tem Especialistas, do Ministério da Saúde.

O centro tem foco em telemedicina e poderá emitir até mil laudos por dia, o que deve reduzir o tempo de retorno de exames de 25 para apenas 5 dias. Com essa capacidade, o SUS poderá realizar mais de 400 mil exames oncológicos por ano, acelerando o diagnóstico e o início do tratamento para os cerca de 700 mil brasileiros diagnosticados com câncer anualmente. As informações são da Agência Brasil.

Durante a inauguração, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou que a telepatologia e as teleconsultorias já têm mostrado resultados positivos em áreas como cardiologia, com redução de até 70% nas filas de espera. “Isso desafoga as filas, leva cuidado rápido para quem está esperando e otimiza o uso dos especialistas disponíveis no país”, destacou.

Na prática, o SUS continua responsável pela coleta das biópsias, que serão analisadas no Super Centro por meio de dois caminhos: transporte especializado das amostras ou digitalização e envio remoto. Inicialmente, 20 unidades da rede pública receberão treinamento para integrar o sistema de telelaudos com conferência diagnóstica ao vivo e possibilidade de segunda opinião médica especializada.

O A.C.Camargo agora também faz parte do Proadi-SUS, programa que visa apoiar o desenvolvimento institucional do sistema público por meio de hospitais de excelência.

Além da inauguração, o ministro anunciou repasses adicionais em São Paulo: R$ 8,2 milhões para o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), que será destinado à compra de um acelerador linear — equipamento essencial para tratamentos de radioterapia —, dentro do programa Persus II, que prevê investimento total de R$ 400 milhões. Hospitais interessados em participar da iniciativa devem aguardar abertura de inscrições, marcada para 14 de julho.

Também foi anunciado o repasse de R$ 12 milhões para o Instituto do Coração (Incor), com o objetivo de ampliar os atendimentos realizados pela instituição.