‘SUS da Educação’ deve passar na Câmara na próxima semana após acordo com MEC

Atualmente, há pouca articulação entre as redes estaduais de ensino e as redes de seus respectivos municípios

Paulo Saldana

Brasília, DF

A Câmara dos Deputados deve votar na próxima semana o projeto que cria o SNE (Sistema Nacional de Educação). Considerado uma espécie de “SUS da Educação”, por prever mecanismos de colaboração entre os entes da Federação, o projeto já passou no Senado na última quarta-feira (9).

O texto que passou pelo Senado, sob relatoria do senador Dário Berger (MDB-SC), é muito similar ao projeto que tramita na Câmara. Além disso, parlamentares conseguiram chegar a um acordo com o MEC (Ministério da Educação) para alinhar o teor, o que assegura, segundo deputados, um entendimento mais rápido e sem surpresas.

A Câmara já tem um pedido de urgência aprovado para agilizar a apreciação do tema no plenário. Depois, ele volta ao Senado para revisão e, se aprovado novamente, vai à sanção presidencial.

A ideia do SNE é consolidar o regime de colaboração e coordenar os esforços entre os níveis federal, estadual e municipal. Daí a comparação com o SUS (Sistema Único de Saúde).

O SNE cria instâncias de pactuação federativa, onde decisões que vão de iniciativas pedagógicas a financiamento devem ser tomadas em conjunto. A previsão é de criação de uma comissão tripartite, com representantes das três esferas, e de comissões bipartites, com estados e seus respectivos municípios.

Estão nos objetivos da criação do sistema o estabelecimento de mecanismos de articulação e realização conjunta de políticas, programas e ações educacionais, assim como a garantia da equidade no gasto público anual por aluno.

A resposta desigual à pandemia na educação pública, tanto em termos de oferta de ensino remoto quanto do próprio calendário de retorno presencial, é exemplo da falta que um sistema como esse faz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o deputado Idilvan Alencar (PDT-CE), relator do texto da Câmara, a expectativa é ter o sistema em funcionamento pleno até o ano que vem.

“A urgência com o SNE tem também a ver com o desafio da recuperação de aprendizagem [após o período de escolas fechadas por causa da pandemia]. E a recuperação é uma pauta tão grande que não da pra fazer sozinho”, diz Idilvan.

O MEC havia colocado barreiras com relação ao teor dos dois projetos do Congresso e conseguiu adiar sua apreciação. Havia incômodo com o artigo que cria a comissão tripartite, cuja redação poderia reduzir autonomia do MEC, no entendimento da pasta.

Outra preocupação do governo também envolvia essa nova comissão tripartite. Para o MEC, os textos iniciais poderiam causar confusão ao permitir que essa comissão assumisse atribuições da comissão intergovernamental do Fundeb (o principal mecanismo de financiamento da educação básica).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos dois textos, do Senado e da Câmara, houve alterações para atender as indicações do governo, consideradas razoáveis. Surpreendeu parlamentares a boa participação do MEC nos debates neste momento, uma vez que o governo tem sido marcado por ser ausente em muitas tramitações importantes.

De acordo com parlamentares, o MEC ainda expôs ideias de transformar o CNE (Conselho Nacional de Educação) em uma espécie de sistema, o que não foi atendido.

A criação do SNE é apontada por especialistas como mecanismo de gestão essencial para organizar e equalizar a oferta escolar, além de dar eficiência aos gastos públicos.

O sistema já deveria ter sido criado até 2016, segundo meta (desrespeitada) do Plano Nacional de Educação. A Constituição também cita a medida (a partir de emenda aprovada em 2009).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, há pouca articulação entre as redes estaduais de ensino e as redes de seus respectivos municípios, que contam com menor orçamento e baixa capacidade de gestão.

Além disso, embora a Constituição defina que o ensino fundamental (do 1º ao 9º ano) deva ser responsabilidade de municípios, boa parte dessas matrículas ainda estão nas redes estaduais. Essa melhor articulação é tarefa a ser resolvida pelas comissões previstas no sistema, que também vão.

“É um orgulho para o parlamento que na mesma legislatura conseguimos aprovar o novo Fundeb e SNE, pautas antigas e importantes”, completa Idilvan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE