Sudeste teve o maior recuo na gasolina em julho, diz pesquisa

Na contramão, o diesel comum e o S-10, no Sudeste, tiveram os maiores aumentos de julho, fechando em R$ 7,56 e R$ 7,70

A região com o maior recuo no preço da gasolina em julho foi o Sudeste, segundo levantamento da empresa de gestão de frota Ticket Log. O valor do combustível fechou o mês em R$ 6,18, cerca de 18% abaixo de junho.

O resultado acontece após a queda de 4,9% no preço repassado para as refinarias, anunciada no mês passado, o que reduziu em 14% a média nacional acumulada.

Na contramão, o diesel comum e o S-10, no Sudeste, tiveram os maiores aumentos de julho, fechando em R$ 7,56 e R$ 7,70, respectivamente. O corte de 3,6% no preço do diesel nas refinarias foi anunciado pela Petrobras no início de agosto.

O etanol registrou queda de 12% na região, segundo maior recuo, atrás somente do Centro-Oeste. O combustível foi comercializado a R$ 4,90.

Joana Cunha com Paulo Ricardo Martins e Diego Felix