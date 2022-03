Spotify e Discord têm instabilidade nesta terça

Segundo o site Downdetector, as notificações de problemas com relação aos dois serviços tiveram um salto pouco depois das 14h45

Usuários da plataforma de streaming Spotify e do aplicativo de mensagem Discord estão tendo dificuldades para acessar os sistemas na tarde desta terça-feira (8).

Segundo o site de monitoramento de serviços online Downdetector, as notificações de problemas com relação aos dois serviços tiveram um salto pouco depois das 14h45.

No caso do Spotify, um pico de 5.821 reclamações foi registrado às 15h20. No mesmo horário, o app de mensagens tinha 2.003 queixas de usuários.

Pelo Twitter, a página oficial do Discord disse estar ciente de um problema que causa falhas nas mensagens. “Estamos trabalhando em uma correção. Desculpas pela interrupção e obrigado por aguentar firme!”, diz a publicação.

Procurado, o Spotify não respondeu até a publicação deste texto.

No último dia 16 de novembro, as duas plataformas apresentaram instabilidade no mesmo dia e a partir das 14h45 também. Os problemas foram normalizados poucas horas depois.