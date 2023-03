SP entra em estado de atenção para alagamentos, diz CGE

SP está em estado de atenção para alagamentos em todas as regiões do estado nesta quinta-feira (09)

Gabriel Tavares

São Paulo, SP

Um dia depois de uma forte chuva causar uma morte e enchentes em São Paulo, o O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) anunciou estado de atenção para alagamentos em todas as regiões do estado nesta quinta-feira (09).



O estado de atenção para alagamentos começou às 14h e vale para as seguintes regiões: Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sudeste, Zona Sul, Zona Leste, Centro, Marginal Tietê e Marginal Pinheiros.

Às 14h58, haviam cinco pontos de alagamento ativos na cidade, sendo quatro deles intransitáveis.



ESTADO DE ALERTA



Às 14h48, o CGE apontou estado de alerta para transbordamento do Córrego Mooca, na subprefeitura de Vila Prudente, na Av. Luís Inácio Anhaia Melo, esquina com a Av. Salim Farah Maluf.



RISCO DE QUEDA DE GRANIZO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Segundo o CGE, há potencial de chuva com granizo para Mooca e Aricanduva/Formosa, na Zona Leste, e Cidade Ademar, na Zona Sul. Nas próximas horas, o tempo segue instável e há risco de alagamentos, transbordamentos e rajadas de vento, diz o órgão.



Neste momento, o radar meteorológico do CGE aponta chuva forte Zona Oeste, no Centro, e na Zona Norte, em Freguesia do Ó e Casa Verde, onde já há queda de granizo.



CONFIRA AS ORIENTAÇÕES EM CASO DE ALAGAMENTO



Evitar transitar em ruas alagadas;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Não enfrentar correntezas nas inundações;



Se abrigar em locais seguros, como casas e prédios;



Não parar debaixo de árvores e ficar longe de rede elétrica;



Planejar trajetos para ter menos chance de enfrentar engarrafamentos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Em caso de dúvida, ligue para CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) no número 156.