SP antecipa vacinação da gripe para maiores de 80; aplicação começa no domingo

A vacinação contra a gripe será antecipada para pessoas com mais de 80 anos. Conforme o governo de São Paulo, os idosos acima dessa faixa etária serão imunizados a partir deste domingo, 27. Anteriormente, a campanha estava prevista para começar no dia 4 de abril, data em que agora será iniciada a vacinação de idosos com mais de 60 anos e de profissionais da saúde.

Posteriormente, a partir de 2 de maio, irão receber o imunizante contra a gripe crianças que têm entre 6 meses e 5 anos de idade, gestantes e puérperas. No dia 9 do mesmo mês, serão vacinados indígenas, quilombolas professores, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades.

O governo anunciou ainda que irá promover neste domingo, quando a vacinação contra a gripe irá começar, o “Domingão da Vacinação”, ação para tentar elevar a cobertura vacinal contra a covid-19 nas 645 cidades do Estado. O objetivo é fazer aplicar segundas, terceiras e quartas doses na população.

Na segunda-feira passada, 21, conforme anunciado pelo governo, cidades paulistas começaram a aplicar a 4ª dose da vacina contra a covid-19 em idosos acima de 80 anos. Como requisito, eles necessitam ter recebido a 3ª dose há ao menos quatro meses.

Na cidade de São Paulo, idosos a partir 70 anos poderão tomar a 4ª dose da vacina a partir da próxima terça-feira, 29. A vacinação será feita com os imunizantes disponíveis. A ampliação para mais faixas ainda não foi anunciada pelo Estado.

Estadão Conteúdo