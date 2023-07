Sorteio da Mega-Sena paga R$ 70 milhões nesta terça feira (25)

O sorteio acontece às 20h; as apostas devem ser feitas até 19h

Mega-Sena pode premiar com R$ 70 milhões no concurso 2.614, sorteio excepcional nesta terça-feira, 25, às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Apostas devem ser feitas até 19h. Prêmios milionários são concedidos aos acertadores das seis dezenas sorteadas, e há premiações para quem acerta quatro ou cinco números.

Sorteios regulares ocorrem às quartas e aos sábados, podendo haver “Mega-Semanas” com sorteios adicionais.

Aposta simples custa R$ 5 e pode ser feita em casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo Loterias Caixa para smartphones.