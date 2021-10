Solidariedade chega a Formosa em Goías

A LBV distribuiu mais de 3 toneladas em forma de 100 cestas de alimentos não perecíveis, 100 kits de higiene e limpeza

A Legião da Boa Vontade (LBV) continua sua intensa mobilização social, por meio de suas campanhas emergenciais que visam angariar donativos para seguir entregando cestas de alimentos não perecíveis e kits de higiene e de limpeza a milhares de famílias que foram fortemente afetadas com os impactos socioeconômicos da pandemia da Covid-19.

No atual cenário os desafios são ainda maiores, pois além do desemprego, a Fome e a situação de extrema pobreza enfrentada por milhares de famílias no país, a grande maioria sofre com a falta de higiene, a insegurança alimentar e o frio extremo em algumas regiões.

Para amenizar essa situação a Caravana da Boa Vontade e parceria com Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da região, esteve no último, 14 de outubro, em Formosa/GO para amparar famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social que residem em acampamentos das fazendas Cangalha e Porteirinha cerca de 50 quilômetros de Formosa/GO. Vários foram os desafios para chegar até o local onde as famílias residem.

A LBV distribuiu mais de 3 toneladas em forma de 100 cestas de alimentos não perecíveis, 100 kits de higiene e limpeza, cobertores além de kits com máscaras de proteção facial contra a doença do coronavírus. A ação emergencial que conta com o apoio do povo já faz parte da tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!. Sob o lema “um Brasil que se alimenta e outro que não”, a campanha da LBV está mobilizando doações para entregar, no mês de dezembro, 50 mil cestas de alimentos não perecíveis em 226 cidades brasileiras.

Cabe ressaltar que além dessa ação a Caravana da Boa Vontade ainda vai percorrer outros municípios goianos no entorno do DF como Novo Gama, Cidade Ocidental, Valparaíso e Cavalcante além de regiões administrativas da capital federal como: Itapoã, São Sebastião, Ceilândia, Sol Nascente, Cidade Estrutural, Sobradinho, Samambaia, Recanto das Emas e Santa Maria.

As doações para a campanha podem ser feitas no site www.lbv.org.br ou por transferência bancária via PIX, pelo e-mail: [email protected] O resultado da campanha pode ser conferido no endereço @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.