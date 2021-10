Rommanel apresenta coleção cápsula “Amanhecer” assinada por Ana Hickmann

Com peças que celebram o novo e a esperança

A Rommanel, principal fabricante de joias folheadas do país, lança nova coleção cápsula “Amanhecer”, assinada pela apresentadora Ana Hickmann. Com peças modernas que seguem uma proposta leve e divertida, a coleção explora o brilho, as cores e, claro, as grandes tendências da joalheria. Divididas em três linhas: Otimismo, Místico Divertido e Flores as criações são perfeitas para todos os momentos.

Todas as linhas contam com produtos alegres, coloridos e com tendências confirmadas. A linha Otimismo nos inspira a renovar as energias para fortalecer nosso otimismo, com uma aposta certeira em pedraria unida com cores é o caso do Brinco Argola Colorida, que conta com oito zircônias e oito cristais coloridos. A Pulseira Riviera Colorida com 24 cristais coloridos é outro ótimo exemplo. Além, é claro, da edição limitada da Chocker e Pulseira Riviera nas opções cristais nas cores azul turquesa e safira, o mix do momento.



Na linha Místico Divertido traz produtos com muita simbologia como a Lua que está presente em anel, brincos, tornozeleira e ainda confirma tendência com o Piercing de Pressão com Fio Extensor, que não exige furo na orelha para usar, praticidade, conforto e estilo em uma só peça.

Para finalizar a linha Flores, um misto de ar calmo do campo com o desejo de reafirmar a esperança, chega com peças delicadas e mega versáteis como o Anel Flores Ajustável, a Gargantilha Flores e Brilho e o Ear Cuff Flores que pode ser usado na parte de cima da orelha, todas são um curinga de um porta-joias.

A coleção “Amanhecer” será lançada dia 15 de outubro e apresenta peças modernas e cheias de personalidade, com joias folheadas a ouro 18k e à Platina.