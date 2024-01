Sobe para seis o número de vítimas de naufrágio na Bahia

O acidente aconteceu por volta das 22h de domingo. Cinco vítimas haviam sido identificadas até a manhã desta segunda-feira (22)

JOÃO PEDRO PITOMBO

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS)

Ao menos seis pessoas morreram após um acidente de barco na baía de Todos-os-Santos, nas proximidades do município de Madre de Deus, a 65 km de Salvador, na noite do domingo (21). Entre as vítimas estão uma criança, três mulheres e um homem. Duas pessoas estão desaparecidas.

O acidente aconteceu por volta das 22h de domingo. Cinco vítimas haviam sido identificadas até a manhã desta segunda-feira (22). Mas o Corpo de Bombeiros encontrou mais uma vítima no mar no trecho entre Loreto e Madre de Deus.

A embarcação que naufragou fazia um trajeto de aproximadamente 10 minutos entre a Ilha de Maria Guarda e o píer da cidade de Madre de Deus. Os passageiros voltavam de uma festa que fazia parte da programação do Madre Verão, evento organizado pela prefeitura.

A Marinha informou que a embarcação de nome “Gostosão FF” estava com documentação em dia, mas realizava transporte irregular de passageiros. A embarcação estava inscrita na Capitania dos Portos na classe “saveiro”, que deve ser utilizada exclusivamente em atividades de esporte ou recreação.

As autoridades ainda apuram um possível excesso de pessoas na embarcação no momento do acidente. Ainda não se sabe o número exato de passageiros que estavam a bordo, mas a Marinha informou que seriam ao menos 14.

Além dos 6 mortos e 2 desaparecidos, outras 6 pessoas foram hospitalizadas. Destas, 2 já tiveram alta médica e 4 estão internadas em hospitais da rede estadual.

Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde dos feridos, mas o Corpo de Bombeiros informou que todas estão em Unidades de Terapia Intensiva.

O comandante da embarcação, que também é o proprietário do saveiro, está foragido. Ele chegou a se apresentar à polícia logo após o incidente, mas fugiu. O seu nome não foi revelado.

A Marinha também disse que não foi informada pela prefeitura de Madre de Deus sobre a realização da festa da ilha de Maria Guarda para um possível reforço na fiscalização. O prefeito Dailton Filho (PSB) foi procurado nesta segunda, mas não atendeu ou respondeu aos contatos da reportagem.

Os nomes de cinco das vítimas do acidente foram divulgados pela Polícia Civil da Bahia. São eles Ryan Kevellyn de Souza Santos, 22, Flaviane Jesus dos Santos, 29, Jonathan Miguel de Jesus Santos, 7, Caroline Barbosa de Souza, 17, e Rosimeire Maria Souza Santana, 59. A sexta vítima ainda não foi reconhecida pelo Departamento de Polícia Técnica.

A operação de busca e salvamento envolve cerca de 30 bombeiros militares e 39 militares da Marinha. Também participam das buscas uma embarcação da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental da Polícia Militar, uma aeronave do Grupamento Aéreo (Graer) e embarcações civis.

Em uma rede social, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou o acidente e prometeu empenho na busca pelos desaparecidos

“Não mediremos esforços para dar todo o apoio e suporte às famílias”, afirmou.

O prefeito Dailton Filho (PSB) disse em uma rede social que a gestão está mobilizada para garantir apoio às vítimas do acidente e seus familiares. No domingo, ele havia ido à ilha de Maria Guarda para participar da festa organizada pela prefeitura.

Um inquérito será instaurado pela Capitania para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Em entrevista à imprensa nesta segunda, o capitão dos Portos da Bahia, comandante Wellington Lemos Gagno, afirmou que houve uma briga entre ao menos dois dos passageiros antes de entrar na embarcação. A suspeita é que uma nova briga teria acontecido dentro do saveiro.

“Os inquéritos ainda vão apurar, mas briga pode ter levado as pessoas para um mesmo lado da embarcação. Isso move o centro de gravidade, tira estabilidade. Pode ser um dos fatores que levaram ao emborcamento da embarcação”, afirmou.

Após conclusão do processo, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo. A Polícia Civil também investiga as causas e circunstâncias do acidente.

