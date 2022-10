Sobe para seis o número de mortos após temporal no Paraná

A previsão é de mais chuva no estado ao longo desta semana, com possibilidade de temporais

Francisco Lima Melo

Campinas, SP

O número de mortes causadas pela chuvas que atingem o Paraná subiu para seis depois que os corpo de um menino de oito meses que tinha sido levado pela correnteza em Pato Branco foi encontrado na tarde de domingo (16) por equipes do Corpo de Bombeiros.

Na quinta (13), já tinha sido foi achado o corpo da irmã dele, de sete anos, que também estava desaparecida.

As duas crianças estavam com os pais em um automóvel que foi arrastado pela correnteza, no dia 11, ao tentar atravessar um córrego, em São Miguel Cachoeirinha, a cerca de 18 km do centro do município.

Inicialmente, a informação era de que o menino tinha seis meses, mas a informação foi corrigida pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, o corpo do menino estava próximo ao local do acidente, em trecho onde já tinha ocorrido as buscas. Mas conforme o fluxo da água baixou e eles fizeram nova varredura, conseguiram encontrá-lo. O enterro aconteceu na manhã desta segunda (17)..

A busca pelos dois irmãos contou com equipes dos bombeiros e também com cães farejadores. O acidente com o carro da família aconteceu em meio às fortes chuvas que atingem o estado do Paraná desde a semana passada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As duas mortes se somam a outras quatro que ocorreram no último dia 11 na cidade de Nova Laranjeiras, a 380 km de Curitiba. Marcos Vidal, capitão da Defesa Civil do estado, confirmou que as vítimas eram indígenas que foram encontrados afogados no rio do Sono. Eles faziam parte da aldeia Campo do Dia e desapareceram ao tentar atravessar o rio das Cobras.

A previsão é de mais chuva no estado ao longo desta semana, com possibilidade de temporais.

Conforme prevê o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, a previsão é de precipitações, nos próximos dias, principalmente durante o período da tarde, em todas as regiões do estado, com o tempo ficando mais firme a partir de sábado (22).

Ainda assim, as chuvas devem ter menos intensidade do que na semana passada. As condições do clima se repetem, com temperatura abafada e áreas de instabilidade que se deslocam do Paraguai e do Mato Grosso do Sul, informa o Simepar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na região sudoeste do estado , a mais atingida pelos temporais da última semana, choveu em três dias o equivalente à média de todo o mês de outubro, disse o Simepar, com o volume acumulado de 251,2 milímetros em Francisco Beltrão e de 272,9 milímetros em Clevelândia. A previsão é de um volume menor de chuvas para a região.

A Defesa Civil informou que, por conta das chuvas da semana passada, 176 pessoas ainda estão desalojadas em Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Pato Branco, Coronel Vivida, Bom Sucesso do Iguaçu e Salgado Filho. Em Francisco Beltrão 105 moradores ficaram desabrigados, hoje 37 pessoas ainda estão em abrigos do município. Na cidade, 838 casas foram danificadas.

No total, 35 municípios tiveram ocorrências por causa das chuvas, que afetaram diretamente 16.252 pessoas. Foram confirmadas seis mortes.

O governador em exercício, Darci Piana (PSD), decretou, na última sexta-feira, situação de emergência nas regiões oeste, sudoeste, centro-sul e sudeste do estado por conta das chuvas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o decreto, o estado pode contratar serviços e realizar compras destinadas à reabilitação dos cenários de calamidade, sem fazer licitação.