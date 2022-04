Sobe para 16 número de mortos após temporal no Rio de Janeiro

Outras três pessoas, de acordo com os relatos de parentes, estão desaparecidas. Os trabalhos de buscas continuam

Subiu para 16 o número de mortos em decorrências das chuvas que atingem o Rio de Janeiro desde sexta-feira (1). A Defesa Civil de Angra dos Reis confirmou neste domingo (3) que ao menos oito pessoas morreram na cidade, que registrou recorde de chuva. Pela manhã, o corpo de uma criança foi encontrado na região de Monsuaba.

Outras três pessoas, de acordo com os relatos de parentes, estão desaparecidas. Os trabalhos de buscas continuam. Durante a madrugada de domingo, um novo deslizamento foi registrado pela Defesa Civil, mas não houve registro de vítimas.

Outras sete pessoas da mesma família morreram em Paraty. As vítimas são mãe e seus seis filhos. A mulher foi identificada como Lucimar de Jesus Campos e as crianças são João, 2, Estevão, 5, Yasmim, 8, Jasmin, 10, Luciano, 15, e Lucimara, 16.

Em Mesquita, na Baixada Fluminense, segundo informações do Corpo de Bombeiros, um homem, identificado como Daniel Ribeiro Pessoa, morreu eletrocutado enquanto tentava resgatar uma mulher que estava num carro numa rua alagada, no bairro Santa Elias.

Em Angra, a Defesa Civil informou que segue em “estado de alerta máximo”, mesmo com a diminuição das chuvas. O órgão pediu que os moradores de áreas de risco ainda não retornem para a casa, porque, como o solo já está encharcado, existe possibilidade de novos deslizamentos.

Recorde de chuva em Angra

Em entrevista no sábado (2) ao “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes o prefeito da cidade, Fernando Jordão (MDB), afirmou que “o trabalho de prevenção foi feito, mas a chuva foi a maior que já atingiu o município”. Num vídeo divulgado na página do Facebook da prefeitura, Jordão afirmou que decretou ontem situação de emergência no município.

Segundo balanço da Defesa Civil na manhã deste domingo, houve o registro de 900 mm de chuva nas últimas 48 horas em Ilha Grande e 737 mm no continente, índices jamais registrados anteriormente no município. O órgão informou ainda que há 30 abrigos abertos e 181 pessoas estão neles.