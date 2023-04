Sob aplausos, Blumenau enterra crianças vítimas de ataque em creche

O primeiro a ser enterrado foi Bernardo Cunha Machado, filho de uma servidora pública e de um militar da Marinha

CATARINA SCORTECCI

BLUMENAU, SC

Os corpos de Bernardo Cunha Machado, 5, e Bernardo Pabst da Cunha, 5, duas das quatro crianças mortas por um homem de 25 anos na creche Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau (SC), foram enterrados por volta das 10h30 desta quinta-feira (6), no Cemitério São José, sob forte comoção, além de orações e aplausos.

Desde o início da noite de quarta-feira (5), a despedida das vítimas gerou uma vigília na porta da escola e reuniu familiares e moradores da cidade no velório. O primeiro a ser enterrado foi Bernardo Cunha Machado, filho de uma servidora pública e de um militar da Marinha.

Bernardo Pabst da Cunha, 5, foi enterrado logo depois, no final da manhã. O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt (Podemos), e o bispo diocesano Rafael Bienarski chegaram ao local por volta das 7h30.

Os corpos das outras duas crianças -Enzo Marchezin Barbosa, 4, e Larissa Maia Toldo, 7- devem ser enterrados na sequência. Os próximos sepultamentos devem ocorrer até as 14h.

Nesta quinta, as famílias preferiram não falar com a imprensa. Todas as quatro crianças eram filhos únicos dos casais.

Os quatro corpos começaram a ser velados por volta das 22h de quarta –três na capela São José, no centro da cidade. Já o velório de Enzo Barbosa ocorreu no cemitério Salto Norte.

Outras quatro crianças que ficaram feridas com o ataque na creche estão sendo atendidas no Hospital Santo Antônio.

Em nota nesta quinta, o hospital informou que eles passaram bem durante a noite e estão estáveis. “Elas estão passando por avaliação nesse momento da cirurgia pediátrica para confirmação de alta no dia de hoje”.