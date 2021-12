Sirene avisa moradores sobre desabamento

As sirenes tocaram depois que o volume de chuva ultrapassou 150 milímetros em 72 horas

As sirenes tocaram depois que o volume de chuva ultrapassou 150 milímetros em 72 horas (veja no vídeo abaixo).”Tivemos o novembro mais chuvoso dos últimos dez anos e dezembro vai superar todas as expectativas”, diz Sósthenes Macedo, coordenador da Defesa Civil de Salvador.

“É uma situação de risco, porque agora são mais locais atingidos. Antes, era uma coisa mais concentrada em quatro cidades e agora, está se espalhando. Então, desa vez é pior”, diz o governador Rui Costa (PT).