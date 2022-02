Síndico suspeito de matar palmeirense no interior de SP se entrega à polícia

Logo que chegou à calçada, o agressor teria desferido um soco no advogado, que teria caído no chão desacordado

O gerente financeiro Emerson Ricardo Fiamengui, 44 anos, foi preso na noite deste domingo (13), em São José do Rio Preto (443 km de SP), após a Justiça ter decretado sua prisão preventiva. Ele é suspeito de ter matado com um soco um morador do prédio onde vivem, no Jardim Pinheiros, durante a derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Chelsea, na final do Mundial de Clubes, na tarde de sábado (12).

Segundo a mulher da vítima, a arquiteta Giani Senefonte, ela e o marido, o advogado Celso Wanzo, 58, estavam em casa com amigos assistindo ao jogo do Palmeiras quando ouviram xingamentos vindos da calçada.

Ainda segundo Senefonte, o advogado viu que era o síndico do condomínio e desceu acompanhado de um amigo. Logo que chegou à calçada, o agressor teria desferido um soco no advogado, que teria caído no chão desacordado.

Segundo a polícia de Rio Preto, como Wanzo estava vivo, o delegado de plantão no sábado arbitrou fiança de R$ 5.000 e ele foi solto para responder ao crime em liberdade. A situação mudou com a morte do torcedor, no Hospital de Base de Rio Preto, e houve o pedido de prisão pelo Ministério Público.

A prisão preventiva foi decretada no domingo pelo plantão judiciário. De acordo com polícia, Fiamengui se entregou à noite à Central de Flagrantes da cidade do interior quando soube da decisão judicial. O crime está sendo investigado pelo 1º Distrito Policial de Rio Preto.

Procurada, a defesa contratada pelo síndico não respondeu até a publicação desta reportagem. Em nota, a Defensoria Pública afirmou que atuou no caso no domingo, porque não havia advogado constituído.

Segundo o Tribunal de Justiça, um defensor público assumiu o caso. A defesa de Fiamengui não foi encontrada até a publicação desta reportagem.

Ainda no sábado (12), o motoboy Dante Luiz Oliveira, 40, foi morto com um tiro no tórax após confusão entre torcedores em frente ao Allianz Parque, na Pompeia, zona oeste de São Paulo, onde dezenas de torcedores acompanhavam a partida.

Apontado pela Polícia Civil como suspeito de ser o autor do tiro, José Ribeiro Apóstolo Júnior, 42, agente de escolta e vigilância da Secretaria de Administração Penitenciária, foi preso em flagrante. A arma era de uso pessoal.

O advogado Renan de Lima Claro, um dos quatro que acompanharam o suspeito na audiência de custódia que manteve a prisão do suspeito neste domingo, disse que a defesa impetrou habeas corpus para assegurar o direito de ele responder ao processo em liberdade