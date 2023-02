Siamesas separadas por cirurgia se recuperam bem

A cirurgia para separar as garotas, que estavam unidas pelo tórax e abdômen, foi realizada em 11 de janeiro e durou mais de 10 horas

Heloá e Valentina Prado dos Santos, gêmeas siamesas de três anos que passaram por uma cirurgia de separação no último dia 11, se recuperam bem na UTI do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente de Goiânia-GO. Segundo a mãe das crianças, Waldirene do Prado, a próxima etapa é ir para casa.

A cirurgia para separar as garotas, que estavam unidas pelo tórax e abdômen, durou mais de 10 horas. No último sábado (4), Valentina e Heloá tiveram o primeiro contato desde que passaram pelo procedimento, e Valentina só foi extubada nesta segunda (6), enquanto a irmã tem um quadro considerado estável, já se alimentando pela boca.

As gêmeas são naturais de Guararema, São Paulo, mas depois de começar o acompanhamento médico e o tratamento em Goiânia, há cerca de dois anos, acabaram se mudanando para morrinhos, interior do estado.