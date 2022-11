Servidores terão horário especial nos jogos do Brasil na Copa; veja como será

Os servidores públicos federais terão horário especial de trabalho nos dias em que houver jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022

CRISTIANE GERCINA

SÃO PAULO, SP

Os servidores públicos federais terão horário especial de trabalho nos dias em que houver jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022.

O expediente foi definido em portaria do Ministério da Economia e leva em conta a hora em que ocorrerão as partidas da seleção brasileira.

A portaria permite aos funcionários públicos o encerramento do expediente duas horas antes do horário dos jogos do Brasil, conforme o horário de Brasília (DF). As regras não valem para serviços considerados essenciais.

Veja como será o horário de trabalho dos servidores federais na Copa

Jogos às 12h: não haverá expediente.

Jogos às 13h: expediente será encerrado às 11h

Jogos às 16h: expediente será encerrado às 14h

As horas não trabalhadas deverão ser compensadas entre 1º de dezembro de 2022 e 31 de maio de 2023. A forma de compensação ficará por conta do gestor e dependerá do tipo de trabalho adotado pelo órgão público. É possível fazer até duas horas extras por dia para repor o tempo devido.

Para quem participa do programa de gestão presencial ou a distância, o cumprimento do horário se dará por meio da conclusão e entrega de tarefas. Os demais servidores que têm atividade presencial e estão fora do programa devem começar mais cedo ou terminar mais tarde.

Quem não fizer a compensação estabelecida pela Economia terá as horas não trabalhados descontadas do salário.

O Brasil está no Grupo G, com o primeiro jogo de estreia marcado para a próxima quinta-feira (24). A Copa do Mundo do Qatar vai de 20 de novembro ao dia 18 de dezembro. São 32 seleções que disputarão o título de campeã do futebol mundial.

Confira os horários de jogos do Brasil na primeira fase

24/11 – 7h – Suíça x Camarões

24/11 – 16h – Brasil x Sérvia

28/11 – 7h – Camarões x Sérvia

28/11 – 13h – Brasil x Suíça

2/12 – 16h – Camarões x Brasil

2/12 – 16h – Sérvia x Suíça

Serviços online funcionarão normalmente

Os serviços online do governo federal continuarão funcionamento normalmente.

Quem precisar entregar documentos, agendar atendimento ou fazer pedido de benefícios pode acessar os aplicativos direcionados ao tipo de serviço que será solicitado.

Para ser atendido, o cidadão precisará ter senha do Portal Gov.br. Quem não tiver poderá cadastrar uma senha de acesso. Além disso, é necessário ter o numero do CPF para atendimento. Serviços da Receita Federal, do INSS e demais atendimentos trabalhistas são realizados com senha.

Caixa e Banco do Brasil terão horário especial

Os bancos públicos também terão horário especial de funcionamento, assim como as demais agências bancárias do país, segundo determinação da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

O pagamento de contas deve ser feito, pois os vencimentos não serão alterados. Para isso, haverá caixas eletrônicos disponíveis, banco pela internet e atendimento por telefone.

Veja o funcionamento dos bancos nos dias de jogo da seleção

Para jogos às 12h: Das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30, nos estados com horário de Brasília Das 8h às 10h e das 14h30 às 15h30, nos estados com diferença de uma hora em relação à Brasília Das 7h às 9h e das 13h30 às 14h30, nos estados com diferença de duas horas em relação à Brasília Das 8h às 12h, nas agências na ilha de Fernando de Noronha (PE)

Para jogos às 13h Das 8h30 às 11h30, nos estados com horário de Brasília Das 7h30 às 10h30, nos estados com diferença de uma hora em relação à Brasília Das 7h às 9h30, nos estados com diferença de duas horas em relação à Brasília

Para jogos às 16h Das 9h às 14h, nos estados com horário de Brasília Das 8h às 13h, nos estados com diferença de uma hora em relação à Brasília Das 7h às 12h, nos estados com diferença de duas horas em relação à Brasília