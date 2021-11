Servidores do Inep saem em defesa de demissionários e cobram MEC

O documento, obtido pela reportagem, foi enviado aos diretores do Inep por meio do sistema eletrônico de informações do governo

Paulo Saldaña

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Um grupo de 12 servidores do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) encaminhou nesta quarta-feira (17) um ofício à direção do órgão em apoio aos 37 colegas que pediram desligamento de cargos de chefia em protesto contra a gestão atual. Eles cobram o MEC (Ministério da Educação) para resolver a crise.



O documento, obtido pela reportagem, foi enviado aos diretores do Inep por meio do sistema eletrônico de informações do governo. Esses servidores, que não atuam em cargos de chefia, reafirmam a “situação de fragilidade técnica e administrativa” em que se encontra a gestão máxima do Inep. Há cobranças internas pela saída so presidente do órgão, Danilo Dupas Ribeiro. Parlamentares também exigem sua saída.



Servidores do Inep denunciaram nos últimos dias assédio moral e pressão para retirar, durante a elaboração da prova de 2021, itens que desagradam ideologicamente o governo. Às vésperas do Enem, que começa no domingo (21), 37 servidores entregaram seus cargos de chefia no instituto, citando “fragilidade técnica e administrativa” da atual gestão.



O ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, tem minimizado a debandada e diz que a motivação tem relação com mudança de pagamentos de gratificações. Ele, que esteve nesta quarta na Câmara prestando esclarecimentos, também negou interferência no conteúdo da prova. Em reação, o grupo de servidores técnicos encaminhou o novo documento em que se solidariza com os demissionários e seus motivos. E ainda cobram o MEC sobre a vulnerabilidade atual do órgão.



“Apontamos o risco institucional que é a saída deles dessas funções estratégicas do órgão e solicitamos os bons préstimos quanto a esclarecimentos oficiais relativos ao posicionamento do Ministério da Educação, responsável pela nomeação da gestão máxima do Inep, quanto a situação de vulnerabilidade em que nos encontramos nesse momento”, diz o ofício. “Ressaltamos o compromisso do corpo técnico do Inep com a educação brasileira.”



Ribeiro reafirmou que não houve interferência no conteúdo, em contraste com declarações do próprio ministro. Ele mesmo repete que não permitiria questões consideradas inadequadas, prometeu que olharia a prova pessoalmente e depois recuou.



A frase contraria até iniciativas que já vieram à tona, de veto a determinados temas, como a ditadura militar e qualquer menção a homossexuais. Em meio à crise com o Inep, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta semana que o Enem estaria, agora, com “a cara do governo”. A fala foi considerada por parlamentares como confirmação das denúncias dos servidores.



Na terça (16), Ribeiro contradisse Bolsonaro, como também fez o vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB), no exercício da Presidência. Agora, na Câmara, Ribeiro disse que um Enem com a cara do governo teria relação com “competência honestidade e seriedade”.