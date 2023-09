Serão três licitações na BR-040, uma certamente irá acontecer neste ano, diz Renan Filho

Os trechos serão da subida da serra de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro; Juiz de Fora a Belo Horizonte; e de Belo Horizonte à Cristalina

O Ministério dos Transportes planeja dividir a concessão da BR-040 em três licitações. A expectativa é que a primeira delas aconteça ainda em 2023, segundo o ministro Renan Filho.

Os trechos serão da subida da serra de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro; Juiz de Fora a Belo Horizonte; e de Belo Horizonte à Cristalina. No entanto, o ministro não informou qual deve ser o primeiro a ser licitado.

Há também expectativa pelo leilão da BR-381, que corta Minas Gerais. O certame está previsto para novembro de 2023.

“Estamos com expectativa de maior concorrência para a 381”, disse Renan Filho após o leilão desta sexta-feira, 29, do segundo lote de rodovias do Paraná, contar com apenas uma proposta.

Estadão Conteúdo