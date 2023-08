Semana será de muito calor por todo o Brasil

O calor extremo, porém, não é exclusivo dessa semana, tendo já sido observado em diversos locais nesse mês

Uma onda de calor atinge o Brasil nesse final de inverno, podendo quebrar recordes históricos para o mês devido à massa de ar quente que se intensifica entre os dias 21 e 26 de agosto. Além disso, o ar seco também também estará presente na semana.

Agosto já é um mês de calor no Centro-Oeste, interior do Nordeste e Centro-Sul da Região Norte, mas esse calor deve se estender ao interior de Minas Gerais e de São Paulo, e chegar também em estados da Região Sul.

O mapa criado pelo Climatempo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra a temperatura máxima encontrada em cada estado nesta época do ano. Estes valores climatológicos são as referências para comparação e permitem dizer, por exemplo, quantos graus a temperatura de um lugar está acima ou abaixo do normal, para um determinado mês.

O calor extremo, porém, não é exclusivo dessa semana, tendo já sido observado em diversos locais nesse mês. Cuiabá-MT registrou temperaturas entre 38ºC e 40ºC no começo de agosto, tendo tido poico de 40,4ºC no dia 10. A média de temperatura máxima para esta época é de 34,7ºC.

Até no Sul do Brasil, onde o frio normalmente é mais intenso nessa época, o calor se fez presente. Porto Alegre registrou 33,1°C em 17 de agosto, 12°C acima da média normal de temperatura máxima para agosto, que fica em torno de 21°C. Neste mesmo dia, calor de 33°C a quase 35°C foi observado em cidades dos três estados da Região Sul.