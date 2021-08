Ministro da Justiça e Segurança Pública esteve presente na abertura do 4º Simpósio Nacional de Segurança Pública

Organizado pela Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), o 4º Simpósio Internacional de Segurança teve início nesta segunda-feira (30), reunindo várias autoridades brasileiras, entre elas o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.

Durante a mesa de abertura do evento, temas referentes aos avanços da tecnologia e ciência no combate ao crime organizado, melhorias da segurança pública, operações em fronteiras e investigação em ambiente cibernético foram abordados.

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, destacou a atuação do Ministério e os investimentos que têm feito em tecnologias para a segurança pública.

“Na área da tecnologia, o ministério está completamente focado e concentrado nisso, não vemos outra caminho e alternativa para o combate ao crime em um país de dimensões enormes onde não temos recursos humanos para atender a tudo isso, hoje temos investido em recursos tecnológicos e repassado dinheiro aos estados para que possam fazer os investimento em tecnologias e inteligências para que as polícias possam trabalhar melhor e melhorar a segurança do cidadão brasileiro.”, explicou o Ministro.

O Presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), delegado Edvandir Paiva, enalteceu a importância que o simpósio possui para os órgãos federais, empresas de tecnologia e para toda a sociedade brasileira.

“O Simpósio é de grande importância tanto para a Polícia Federal e órgãos governamentais, quanto para a sociedade brasileira, onde propõe o debate e a difusão de informações para o aperfeiçoamento do combate ao crime organizado, além de apresentar modernas soluções tecnológicas para a segurança pública. É uma satisfação imensa e de grande responsabilidade ter um evento como este”, comentou o delegado.

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Foto: Renatto Ataíde

Entre os convidados para abertura da mesa, também esteve presente o Delegado da Polícia Federal e vice-presidente da ADPF e Coordenador-Geral do Simpósio, Dr. Luciano Leiro, que explicou a importância em difundir informações no aperfeiçoamento do combate ao crime com modernas soluções tecnológicas. “Estamos reunidos em um objetivo único para enfrentar a criminalidade, que é trazer o bem-estar para toda a população”.

Ao longo das falas, outro ponto destacado pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, foi um dado sobre a taxa de homicídios em 2021, que teve uma diminuição em 8%, graças aos esforços e investimentos do Governo em segurança pública e o trabalho das equipes e operações integradas envolvendo todos os estados brasileiros.

“Trazemos aqui a importância da tecnologia voltada para a segurança pública, porque é nisso que investimos pesado. O povo brasileiro pede segurança pública”, frisou o Ministro.