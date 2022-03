Secretário de Justiça de SP faz blitz em postos após mega-aumento da Petrobras

Ele afirma que a fiscalização visa impedir que alguns estabelecimentos aproveitem o momento para aplicar reajustes ainda mais altos

Joana Cunha

São Paulo, SP

O secretário da Justiça e Cidadania do estado de São Paulo, Fernando José Da Costa, vai participar da blitz em postos de combustível da capital paulista neste sábado (12).

Ele afirma que a fiscalização visa impedir que alguns estabelecimentos aproveitem o momento para aplicar reajustes ainda mais altos que o mega-aumento anunciado pela Petrobras nesta quinta (10).

“Os preços dos combustíveis já estão muito altos, refletindo nos custos do transporte e com risco de aumento ainda maior da inflação. Por isso, temos obrigação de fiscalizar os postos para evitar abuso de alguns empresários que podem elevar ainda mais os preços na bomba”, afirma o secretário.

O reajuste autorizado para as distribuidoras é de 18,8% no litro da gasolina e de 24,9% no diesel vendido às distribuidoras. Para o gás de cozinha a alta é de 16,1%.

Da chamada Operação Combustível Limpo também vão participar outros órgãos como Ipem, Procon e Polícia Civil. O Procon-SP iniciou a fiscalização nesta sexta (11).

O mega-aumento anunciado pela Petrobras entrou em vigor na sexta, mas alguns postos já haviam começado a reajustar os preços no dia anterior.