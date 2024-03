Secretaria de Saúde elabora guia de orientações para abordagem ao luto por suicídio

O material indica formas de se comunicar uma morte por suicídio à comunidade, sendo útil para auxiliar o trabalho de autoridades

Com o intuito de promover medidas de valorização da vida e o cuidado à saúde mental, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) divulga o Guia de Orientações para Abordagem ao Luto por Suicídio e Posvenção [https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/0/Guia+de+orienta%C3%A7%C3%B5es+para+abordagem+ao+luto+por+suic%C3%ADdio+e+posven%C3%A7%C3%A3o+20231221+V2.pdf/b9a75430-b178-90ff-7c6f-e731217e0b8a?t=1704373662190]. O documento oferece diretrizes sobre como abordar um tema ainda envolto em tabus.

Segundo a Referência Técnica Distrital (RTD) em psiquiatria pela SES-DF, Fernanda Benquerer, o guia visa difundir, em linguagem acessível, informações embasadas tecnicamente a pessoas da comunidade que precisem lidar com o suicídio de alguém, de modo a que possam prestar suporte a quem experienciou o evento.

“Nesse grupo se incluem profissionais da saúde, da segurança pública, da educação e gestores de instituições. Também há orientações para casos de mortes em locais públicos, assim como para pais e professores de adolescentes que venham a passar por essa perda”, afirma a especialista.

O material indica formas de se comunicar uma morte por suicídio à comunidade, sendo útil para auxiliar o trabalho de autoridades e representantes da mídia em geral. Do mesmo modo, são oferecidas instruções para as pessoas impactadas enfrentarem o processo do luto e buscarem o auxílio adequado em matéria de saúde mental.

A psiquiatra enfatiza que o luto por suicídio consiste em um processo extremamente complexo, e que a conduta frente aos enlutados exige a utilização de múltiplos recursos. “Abordar a temática de forma sensível pode ajudar a reduzir o estigma e o preconceito, além de incentivar a busca de ajuda pelas pessoas que necessitem. A ideia é que também os profissionais que acolhem estas pessoas estejam melhor preparados para oferecer o cuidado necessário e, efetivamente, exercer ações preventivas”, defende Benquerer.

O guia de orientações foi elaborado pelo Comitê Permanente de Prevenção do Suicídio (CPPS) da SES-DF e contou com apoio da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio (Abeps).

Posvenção

A “posvenção”, termo cunhado nos anos 70 pelo psicólogo norte-americano Edwin Shneidman, consiste no cuidado prestado às pessoas afetadas pelo suicídio de alguém próximo, visando mitigar sua dor e prevenir possíveis complicações decorrentes do luto.

A especialista da SES-DF explica que a possibilidade de realizar ações qualificadas em um momento tão sensível pode minimizar o risco de que as pessoas enlutadas também atentem contra a própria vida, sendo importante medida de prevenção. “A posvenção possibilita um espaço para processar a experiência vivenciada e para promover a mobilização de recursos de suporte social, de identificação de riscos de suicídio e de intervenção em momentos de crise”, ressalta a RTD.

Veja algumas instruções:

