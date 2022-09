Saúde prorroga campanha de vacinação da poliomielite por falta de adesão

A campanha, iniciada no dia 8 do mês passado, deveria estender-se até essa próxima sexta-feira e o objetivo era alcançar 95% da cobertura vacinal

Pedro Paulo Furlan

São Paulo, SP

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (5) que a campanha de vacinação contra poliomielite será prorrogada até o dia 30 de setembro devido à cobertura vacinal, que está em 35,12% atualmente entre crianças de 1 a cinco anos de idade. A campanha, iniciada no dia 8 do mês passado, deveria estender-se até essa próxima sexta-feira e o objetivo era alcançar 95% da cobertura vacinal.

De acordo com dados oficiais do ministério, enviados à reportagem, a campanha conseguiu pouco mais de 4 milhões de doses aplicadas em cerca de 11,5 mil crianças pelo Brasil. A população alvo é de 11.5 milhões de pessoas – sendo essas crianças entre 1 e quatro anos.

Abaixo, você confere a porcentagem de cobertura vacinal por idade – além do número de doses aplicadas.

1 ano: 36,95% (1.008.627 de doses)

2 anos: 33,10% (977.922 de doses)

3 anos: 34,49% (1.024.097 de doses)

4 anos: 36,09% (1.053.343 de doses)

De acordo com a prática usual, crianças tem de receber doses anuais da vacina contra poliomielite, começando a partir dos 2 meses de idade.

CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A campanha de multivacinação também está sendo prorrogada por baixa adesão – atinginso somente 1,3 milhões de crianças e adolescentes, com 2,4 milhões de doses aplicadas. Essa, por sua vez, contempla as 13 vacinas para crianças e 7 para adolescentes – abaixo, você pode conferir a lista das disponíveis, segundo informações do Ministério da Saúde.

Para crianças:

Hepatite A e B;

Penta (DTP/Hib/Hep B);

Pneumocócica 10 valente;

VIP (Vacina Inativada Poliomielite);

VRH (Vacina Rotavírus Humano);

Meningocócica C (conjugada);

VOP (Vacina Oral Poliomielite);

Febre amarela;

Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba);

Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela);

DTP (tríplice bacteriana);

Varicela;

HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Para adolescentes: