Saúde afirma que dados hackeados de site foram recuperados

O Ministério da Saúde afirmou em nota neste domingo (12) que o processo para recuperação dos registros dos brasileiros vacinados contra a Covid-19 foi finalizado, sem perda de informações. Todos os dados foram recuperados com sucesso.

No momento, a pasta trabalha para restabelecer o mais rápido possível os sistemas para registro e emissão dos certificados de vacinação, é o que diz ainda a nota do ministério.

A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar o ataque hacker aos sistemas do Ministério da Saúde que derrubou site da pasta. Um aviso inserido na página, na madrugada de sexta (10), avisava ao usuário que dados haviam sido copiados e excluídos e estavam sob controle do invasor.

O incidente foi no ambiente de nuvem pública, o AWS, e houve comprometimento dos sistemas de notificação de Covid, do programa nacional de imunização e do ConectSUS. Após ser acionada, a PF enviou uma equipe do núcleo de Operações de Inteligência Cibernética e realizou as primeiras perícias no data center da pasta.

A investigação aberta mira os crimes de invasão de dispositivo de informática, interrupção ou perturbação de serviço informático de utilidade pública e associação criminosa.