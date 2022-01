São Luís sofre com acúmulo de lixo nas ruas e vias da cidade

Com as chuvas de verão que chegaram com força em todo o Brasil, a preocupação da população é com o mau cheiro e o risco de doenças

As ruas e avenidas de São Luís no Maranhão, sofrem com o acúmulo de lixo desde o último fim de semana.

Com as chuvas de verão que chegaram com força em todo o Brasil, a preocupação da população é com o mau cheiro e o risco de doenças.

A Travessa do Mercado, no bairro Anjo da Guarda, na região Itaqui-Bacanga, amanheceu nesta terça (11) cheia de lixo, amontoado também em um trecho do calçamento.

Outro local atingido é a avenida dos Holandeses. Segundo o Comitê Gestor de Limpeza Urbana, a coleta domiciliar na capital maranhense segue normal, mas devido as fortes chuvas dos últimos dias, o serviço foi prejudicado.

Segundo o CGLU, as equipes estão fazendo a coleta, principalmente, nos locais onde há maior volume de lixo na cidade.

Mesmo com a afirmação do órgão, na última quinta (6) e sexta-feira (7), os trabalhadores que realizam a coleta de lixo em São Luís fizeram uma paralisação de advertência de 24h, por causa da falta de pagamento de uma diferença do reajuste de três meses de salário.