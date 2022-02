Saiba quem são as vítimas das chuvas que arrasaram Petrópolis

Na porta da unidade, parentes aguardam a leitura dos nomes por funcionários. A corporação antecipou a implementação de um Portal de Desaparecidos

Matheus Rocha, Júlia Barbon e Paulo Eduardo Dias

Rio de Janeiro, RJ, e São Paulo, SP

A forte chuva que caiu sobre Petrópolis na última terça (15) destruiu regiões inteiras, deixando mais de 100 mortos e 200 desaparecidos e quase 1.000 desalojados. Esses corpos estão aos poucos sendo reconhecidos pelo IML (Instituto Médico-Legal) na cidade.

Leia também Mortos em Petrópolis sobem para 122, e buscas seguem pelo quarto dia

A Polícia Civil não divulgou até agora a lista das vítimas que já foram confirmadas, mas afirmou que, entre os 120 mortos que chegaram na unidade até o início da tarde desta sexta (18), 79 são mulheres e 41 são homens, incluindo 21 menores de idade.

Na porta da unidade, parentes aguardam a leitura dos nomes por funcionários. Para facilitar o acesso a informações, a corporação antecipou a implementação de um Portal de Desaparecidos, que permite a consulta de nomes e fotografias pelos familiares que fizeram o registro.

As salas de velórios estão cheias, e os enterros estão sendo feitos em sequência no Cemitério Municipal de Petrópolis desde a tarde de quarta (16). A prefeitura abriu novas covas rasas (menos profundas e mais baratas) e descartou um grande enterro coletivo “para respeitar a programação das famílias”.

Abaixo, veja a lista de pessoas que já foram enterradas, segundo a Prefeitura de Petrópolis, e conheça a história de algumas que tiveram as mortes ou desaparecimentos relatados à reportagem ou nas redes sociais.*

FORAM ENTERRADOS ATÉ ESTA QUINTA (17)

Alessandra Gomes de Freitas (idade não divulgada) Débora Lichtenberger Moreira, 22 Eva Afonso da Silva, 79 Evelyn Luiza Netto, 11 Fábio Aniceto da Costa, 44 Glaucio Goebel, 56 Gustavo de Souza Coutinho, 47

​8. Gustavo Lichtenberger Rodrigues, 5 Heloise Lichtenberger Rodrigues, 2 João Carlos de Melo Montes, 15 Marco Aurélio da Costa Barcia, 58 Maria Clara Martins de Castro Souza, 16

​13. Maria Helena Lourenço Juliano, 65 Marineuza dos Santos Silva (idade não divulgada) Pablo Nunes Carvalho, 38 Quele Monique Ferreira de Souza Costa, 37 Yasmin Eliseu Alves, 20 Zilmar Batista Ramos, 54

SAIBA QUEM SÃO ALGUMAS DAS VÍTIMAS​

Cecília Fioresi, 40

A administradora, que deixa um filho de 6 anos, foi soterrada. Em uma triste coincidência, ela morreu da mesma forma que a avó, de quem herdou o primeiro nome. Em 1972, Cecília Eler também foi soterrada durante outro temporal que caiu sobre Petrópolis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Daniela da Silva Viana, 30

Estava num dos ônibus que foram filmados sendo levados pela correnteza, antes de irem parar dentro de um rio. A jovem voltava do trabalho em um supermercado e mandou mensagens à mãe, Tânia Maria da Silva, 59, dizendo que a água já balançava o veículo e que estava com medo. A família a procurou em várias unidades de saúde antes de ir ao IML, onde aguardava notícias nesta quinta (17). Ela morava com a mãe e tinha pelo menos um irmão.

Débora Lichtenberger Moreira, 22, e filhos​

Morreu ao lado dos dois filhos pequenos: Gustavo Lichtenberger Rodrigues, 5, e Heloise Lichtenberger Rodrigues, 2. O menino mais velho ainda chegou a ser levado ao hospital com vida, mas não resistiu. Os três tentavam se proteger no único quarto da casa que desabou. Segundo uma amiga, Débora foi encontrada como se mexesse no celular.

João Carlos Castro de Oliveira, 55

Morava em uma casa que desabou no centro de Petrópolis, em frente ao local onde os dois ônibus foram encontrados, que teoricamente não era uma área de risco. Segundo a irmã, ele mandava mensagens naquela tarde preocupado com os irmãos. A última mensagem antes da tromba d’água descer foi às 18h08. Sua esposa estava no trabalho.

João Carlos de Melo Montes, 15

Também estava em um dos ônibus arrastados pela correnteza. Segundo parentes, o adolescente teria ajudado a salvar outras pessoas antes de desaparecer. Sarah Emanuelle, mãe do jovem, escreveu nas redes sociais: “Fez um ato divino. Se sacrificou por pessoas que ele não conhecia. Meu filho, você sempre me deu muito orgulho, você não tinha um defeito”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marco Aurélio da Costa Barcia, 58

Desapareceu após sair de casa durante o temporal. Foi visto pela última vez às 16h de terça-feira (15) na rodoviária, tentando pegar um ônibus. No dia seguinte, seu tio usou as redes sociais para dizer que o sobrinho havia sido encontrado sem vida nas margens do rio Piabanha.

Maria Eduarda Carminate, 17

Foi encontrada morta após ter sido soterrada durante o temporal. Na quarta (16), Gizelia Carminate, a mãe da adolescente, usou uma enxada para encontrar o corpo da filha em meio aos escombros. A jovem foi enterrada na manhã desta sexta-feira (18).

Maria das Graças Tomaz Coelho Vaz, 50

Foi ao dentista sozinha naquela tarde na área de Alto da Serra, umas das regiões mais atingidas pelas chuvas, e depois desapareceu. A irmã esperava por notícias no IML nesta quinta (17). Deixou uma filha de 24 anos.

Maria de Fátima dos Anjos Vicente, 64

Estava em casa, no Morro da Oficina, quando o temporal começou. Segundo seu filho, Emídio Júlio Vicente, 43, morreu junto com o esposo, a sogra e mais três crianças. “Ali é uma lage de pedra, escorregou e desceu tudo. Já tinha caído outras coisas antes, mas coisas pequenas. Rolado pedra, barreirinha pequena, não imaginava que ia descer aquela coisa enorme”, disse ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Micael da Silva Dias, 2

Foi encontrado embaixo de um carro na quarta (16). A casa em que estava com o pai foi atingida por uma enxurrada e ele acabou sendo carregado pela correnteza. Sua mãe usou as redes sociais na noite de terça (15) para tentar localizar o filho.

Taylane de Souza dos Santos e Ana Clara da Fonseca, 13

As duas primas de 13 anos filmavam uma enxurrada que passava pelo terreno da família quando a casa em que estavam foi arrastada pela lama. O pai de Taylane, Márcio Luis dos Santos, 45, conta que conseguiu pular a cachoeira e correr até outra casa segundos antes com a esposa e os outros cinco filhos, mas as meninas ficaram. Segundo ele, Taylane era extrovertida e alta como a avó.

Yasmin Eliseu

Estava em um ônibus que foi invadido pelas águas perto de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A última mensagem que mandou para uma amiga foi enviada às 17h55. “Quero minha casa”, escreveu a jovem. Na quarta (16), a mesma amiga usou as redes sociais para informar que ela foi encontrada sem vida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE