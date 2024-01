Evitar mares e piscinas, assim como manter distância de objetos altos e isolados são algumas das recomendações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Neste sábado (20), uma banhista morreu após ser atingida por um raio na Praia Grande, litoral norte de São Paulo. Cuidados como não permanecer em rios, mares, represas ou piscinas durante chuvas são indicados para diminuir as chances de ser atingido por raios durante chuvas.

Permanecer sob árvores, em áreas descampadas ou próximo a estruturas metálicas aumenta o risco.

Como mostrou reportagem publicada na Folha em novembro do ano passado, o Brasil registrou 835 mortes e 266 hospitalizações causadas por descargas elétricas do tipo na última década. A cada ano, o país registra cerca de 78 milhões de raios.

A descarga elétrica de um raio é de 20 mil amperes, cerca de 1.000 vezes maior do que as geradas por chuveiros, por exemplo. Além disso, pode causar morte em decorrência de parada cardíaca.

A probabilidade média de uma pessoa morrer atingida por um raio no Brasil é de 1 em 25 mil se considerada uma expectativa de vida em torno de 75 anos.

Saiba como se proteger de raios em dias de chuva

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Evite lugares abertos, como estacionamentos, praias, campos de futebol, clubes, cemitérios e parques municipais, por exemplo

– Não permaneça em rios, mares, lagos, represas ou piscinas

– Se estiver no carro, mantenha os vidros fechados, sem contato com as partes metálicas do veículo

– Caso esteja na rua e não encontre abrigo, agache e fique com os pés juntos, as mãos nos joelhos e a cabeça entre eles até a tempestade passa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Mantenha distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, quiosques e caixas d’água, bem como de objetos metálicos grandes e expostos, como tratores, escadas e cercas de arame

– Evite soltar pipas, carregar objetos como canos e varas de pesca, andar de bicicleta, motocicleta ou a cavalo

– Mantenha distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como TVs, geladeiras e fogões

– Evite o uso de telefones, a menos que seja sem fio ou celular

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Celulares não devem ser utilizados na rua, pois a interferência gerada por uma descarga pode danificar o aparelho e causar leves queimaduras no rosto

– Fique afastado de janelas, tomadas, torneiras e canos elétricos

– Evite tomar banho durante a tempestade, pois o chuveiro pode estar ligado à rede elétrica que alimenta a residência. Se um raio cair próximo ou sobre a edificação, podem surgir voltagens perigosas para a fiação e causar choque elétrico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: Prefeitura de São Paulo