Saiba como ajudar as vítimas da chuva em Petrópolis

Na manhã desta quarta (16), a demanda mais urgente era por água mineral

Diferentes campanhas buscam arrecadar doações para as vítimas da forte chuva que atingiu Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (15). As doações podem ser feitas por transferências de dinheiro até itens básicos, como alimentos e produtos de higiene.

A chuva provocou inundações, enxurradas e deslizamentos, deixando dezenas de mortos e muitos desabrigados, segundo o Corpo de Bombeiros.

A prefeitura decretou estado de calamidade pública. Até o meio da madrugada, haviam sido registradas 207 ocorrências, sendo 171 deslizamentos. Também ocorreram alagamentos e quedas de árvores. Os bairros mais atingidos são Centro, Quitandinha, Caxambu, Alto da Serra, Coronel Veiga, Duarte da Silveira, Floresta, Caxambu e Chácara Flora.

Saiba como doar:

O CDDH Petrópolis (Centro de Defesa dos Direitos Humanos) está arrecadando alimentos, cobertores, água potável, itens de higiene pessoal e de limpeza e roupas. As doações podem ser entregues na rua Monsenhor Bacelar, 400, centro (subida do relógio das flores em frente). A doação pode ser feita também em dinheiro na conta do Banco do Brasil do Centro de Defesa dos Direitos Humanos (agência 2885-1 e conta corrente 127599-2). O CNPJ é 27.219.757/0001-27.

A organização comunitária SOSerra também está recebendo doações via Pix (24) 99303-8885.

A Cáritas Arquidiocesana de Petrópolis está aceitando doações em dinheiro. A transferência pode ser feita para o Banco Bradesco (agência 0814-1 e conta corrente 48500-4).

O clube Botafogo colocou à disposição o estádio Nilton Santos para doações de mantimentos. As entregas podem ser feitas na rua José dos Reis, 425 – Engenho de Dentro, no portão Norte 2.

O Vasco da Gama também disponibilizou o ginásio do estádio São Januário e a sede Náutica da Lagoa. As doações podem ser feitas na rua General Almério de Moura, 13 – Vasco da Gama, e rua General Tasso Fragoso, 65 – Lagoa.

O governo do Rio de Janeiro e a instituição beneficente Rio Solidário estão arrecadando insumos, como: materiais de higiene e limpeza, roupas, calçados, toalhas, cobertores, água mineral, copos descartáveis e utensílios domésticos. As doações podem ser entregues na travessa Euclides de Matos, 17 – Laranjeiras, ou feita doação em dinheiro via Pix (00.517.666/000-111)

O clube Fluminense também está recebendo doações em sua sede na rua Álvaro Chaves, 41 – Laranjeiras.

A Ação da Cidadania está arrecadando doações de alimentos, água, itens de higiene, colchões e peças de vestuário. Os itens podem ser entregues na sede da ONG na rua da Gamboa 246 – Gamboa.

Em parceria com a Ação da Cidadania, os shoppings do grupo Ancar Ivanhoe também estão arrecadando água e itens de higiene e limpeza para serem enviados a Petrópolis. Seguem os pontos de coleta:

Shopping Boulevard: Clubinho do Jujuba, 2° Piso

R. Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel, Rio de Janeiro (RJ)

R. Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel, Rio de Janeiro (RJ) Botafogo Praia Shopping: 1° e 5° pisos

Praia de Botafogo, 400 – Botafogo, Rio de Janeiro (RJ)

Praia de Botafogo, 400 – Botafogo, Rio de Janeiro (RJ) Madureira Shopping: Loja Sou do Bem, #SouMadu, 3º piso

R. Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel, Rio de Janeiro (RJ)

R. Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel, Rio de Janeiro (RJ) Shopping Nova Iguaçu: Atrás do guichê de estacionamento, 1° Piso

Av. Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu (RJ)

Av. Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu (RJ) Rio Design Barra: Concierge

Av. das Américas, 7777 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)

Av. das Américas, 7777 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ) Rio Design Leblon: Concierge

Av. Ataulfo de Paiva, 270 – Leblon, Rio de Janeiro (RJ)

Av. Ataulfo de Paiva, 270 – Leblon, Rio de Janeiro (RJ) Shopping Nova América: Acesso C

Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126 – Del Castilho, Rio de Janeiro (RJ)