Ruas do RS sofrem infestação de baratas e ratos durante enchente

Desde o início das intensas chuvas que castigam o Rio Grande do Sul, os moradores de Porto Alegre enfrentam uma situação preocupante: a infestação de baratas e ratos na capital. Conforme relatado nas redes sociais, os animais estariam saindo do subsolo em busca de locais secos.

Na segunda-feira (6), o nível do Rio Guaíba, que corta a cidade, continuava acima da cota de inundação. Registrando 5,26 metros, enquanto o limite seguro é de 3 metros. Esse é o maior nível desde 1941, quando alcançou 4,76 metros.

Além disso, os animais invadem casas e apartamentos, aumentando o desconforto e a preocupação dos moradores.

De acordo com o último balanço da Defesa Civil, o Rio Grande do Sul já contabiliza 100 mortos em decorrência das enchentes. A situação ainda é grave, com 128 pessoas desaparecidas, 66 mil desabrigados e 163 mil desalojados.