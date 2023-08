Roraima foi o único estado não afetado no apagão

A queda de energia afetou os outros 25 estados, além do Distrito Federal, por pelo menos 20 minutos na manhã desta quarta

Um apagão atingiu o Distrito Federal e outros 25 estados do país na manhã desta terça-feira (15). O único estado que não foi afeitado foi Roraima, onde a energia é fornecida por termelétricas locais operadas pela empresa Roraima Energia.

“Informamos que Roraima é o único estado não interligado ao Sistema Interligado Nacional-SIN, por isso não houve impacto”, reforçou em nota a Roraima Energia.

De acordo com o Operador Nacional do Sistema (ONS) e o Ministério de Minas e Energia, “Houve pelo menos 16 mil MW de interrupção de energia. A interrupção no Sul e no Sudeste foi uma ação controlada para evitar propagação da ocorrência”.

Apesar de não ter sido afetado pelo apagão de hoje, Roraima registra frequentes quedas de energia. O parque térmico do estado é formado pelas usinas termelétricas de Monte Cristo, na zona Rural de Boa Vista, Jardim Floresta e Distrito, ambas na zona Oeste, e Novo Paraíso, em Caracaraí, região Sul do estado. Ao todo, são 177 mil consumidores que dependem da empresa no estado.