RJ: Ponte Rio-Niterói completa 50 anos

A Ponte Presidente Costa e Silva, conhecida popularmente como Ponte Rio-Nitério completa nesta segunda-feira (4) 50 anos da sua inauguração. O nome foi dado ao presidente Artur Costa e Silva, presidente durante a ditadura militar brasileira, em 1974.

A estrutura liga a Ponta do Caju (Rio de Janeiro) à Avenida do Contorno (Niterói). A construção da ponte facilitou a vida dos cariocas, já que antes do funcionamento da ponte, era necessário percorrer cerca de 120 km em estradas ou optar pelo uso de balsas.

Idealizada por Mario Andreazza, ministro de transportes do Brasil na época, a Rio-Nitério chegou a ser a segunda maior ponte do mundo na época.

A construção foi palco de momentos históricos para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Na ponte, aconteceram acidentes, mortes, sequestros e até mesmo partos.