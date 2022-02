Rio vai fazer busca nas escolas por crianças não vacinadas contra a Covid

Com autorização dos pais, segundo Soranz, as crianças com o esquema incompleto poderão ser vacinadas nas escolas em que estudam

A Prefeitura do Rio de Janeiro Janeiro pretende começar na semana que vem uma busca nas escolas por crianças que ainda não foram vacinadas contra a Covid-19. “Vamos distribuir uma ficha para os pais preencherem com a situação vacinal da criança”, disse o secretário da Saúde do Rio, Daniel Soranz, em entrevista concedida ao programa “Bom Dia Rio”, da TV Globo.

Com autorização dos pais, segundo Soranz, as crianças com o esquema incompleto poderão ser vacinadas nas escolas em que estudam. “O objetivo é aumentar o nível da cobertura da vacinação infantil, que está muito baixa”, completou o secretário.

Não há a previsão de que seja exigida a apresentação de um comprovante de vacinação contra a covid-19 para que as crianças permaneçam em ambiente escolar. “É um processo de educação dos pais e das crianças sobre a importância da vacina. Os professores vão estar aptos a orientar as famílias, e as equipes de saúde, com o formulário de

autorização nas mãos, vão realizar a vacinação”, disse.Além dos colégios municipais, “algumas escolas privadas e as estaduais” também terão a distribuição do formulário aos pais e responsáveis. Já nas unidades vinculadas ao governo federal, a ação “ainda está em processo de discussão”, segundo Soranz.

Atualmente, 29% da população de 5 a 11 anos do Rio já recebeu ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19, segundo painel atualizado nesta sexta pela Secretaria da Saúde. Já na faixa etária entre 12 a 19 anos, o painel contabiliza 100% da população com ao menos uma dose: 2% com as três doses (reforço), 79% com duas e 19% com apenas uma.

O calendário da vacinação contra a Covid-19 foi retomado nesta sexta no Rio, após a campanha ter sido paralisado na última terça-feira (1º) por falta de doses.

Entre esta sexta e sábado, crianças a partir de 6 anos podem ser levadas aos postos de vacinação para receber a primeira dose contra a covid-19. Na próxima segunda-feira (7), será a vez das meninas de 5 anos. Na terça-feira (8), os meninos da mesma idade.

Crianças entre 5 a 11 que sejam portadoras de alguma deficiência ou comorbidade podem se dirigir aos postos de vacinação a qualquer momento, sem necessidade de acompanhar o calendário.