Rio tem o dia mais quente do inverno, mas frente fria chega ainda hoje

A temperatura máxima desta quinta-feira (24) chegou aos 39,5ºC no bairro de Irajá, na zona norte. A sensação térmica foi de 40,3ºC em Guaratiba, na zona oeste

Os cariocas aproveitaram as altas temperaturas na cidade nos últimos dias para lotar as praias do Rio em pleno inverno, um verdadeiro veranico.

A temperatura máxima desta quinta-feira (24) chegou aos 39,5ºC no bairro de Irajá, na zona norte. A sensação térmica foi de 40,3ºC em Guaratiba, na zona oeste.

Segundo o Sistema Alerta Rio, o tempo deve mudar hoje à noite com a chegada de uma frente pelo oceano e previsão de pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de ventos moderados a fortes, acima dos 52 km/h.

Na zona sul, as praias agora estão com mar calmo e águas cristalinas. Durante o dia, os ônibus que partiram da zona norte da cidade com ponto final no Jardim de Alah, no Leblon, chegaram lotados de adolescentes desde o início do dia.

Na praia do Leme, os banhistas aproveitaram o mar calmo para pular do alto do costão. O mesmo aconteceu na praia do Arpoador, em Ipanema, com os banhistas se divertindo no mar e tirando fotos e selfies da pedra do Arpoador.

Muito calor

De acordo com o Sistema Alerta Rio, o dia foi de calor com predomínio de céu parcialmente nublado. Os ventos estiveram moderados a fortes.

Houve registro de vento forte, com 55,5 quilômetros horários (km/h) na parte da manhã, no Aeródromo da Base Aérea de Santa, na zona oeste.

Para esta sexta-feira (25) haverá queda brusca na temperatura em cerca de 10ºC. A previsão do tempo é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia, com ventos moderados soprando do sul para o sudeste.

Para esta sexta-feira (25) haverá queda brusca na temperatura em cerca de 10ºC. A previsão do tempo é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia, com ventos moderados soprando do sul para o sudeste.