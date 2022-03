Rio sobe quase 14 m no AC, afeta 28 mil pessoas e cidade entra em emergência

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), decretou situação de emergência no município desde a última segunda-feira (28)

O nível do Rio Juruá, no Acre, atingiu a cota de 13,94 metros, segundo boletim da Defesa Civil. Cerca de 28 mil pessoas foram atingidas pela cheia em Cruzeiro do Sul (AC) e 400 se encontram em abrigos, de acordo com a Prefeitura.

Atualmente, há 11 bairros e 14 comunidades rurais afetadas e cerca de 1.010 famílias tiveram que ser retiradas de suas próprias casas. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), decretou situação de emergência no município desde a última segunda-feira (28).

“O rio continua subindo e muitas famílias estão desabrigadas. Com muito trabalho e empenho, estamos buscando amenizar o sofrimento dessas pessoas, com toda a estrutura da prefeitura à disposição”, disse ele.

Ainda, segundo o prefeito, as famílias que foram desalojadas estão em abrigos com estrutura e “cuidados com relação à saúde, incluindo exames e acompanhamento dos casos de Covid-19”.

Cinco escolas municipais foram disponibilizadas para abrigar as famílias. Outras três, estaduais, estão de prontidão para eventuais necessidades. A escola Margarida Pedreira recebe apenas as pessoas que testem positivo para a Covid.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil atuam junto com a Prefeitura para dar assistência às vítimas da cheia.