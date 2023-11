Rio Grande do Sul tem ao três mortes em decorrência das chuvas

Número subiu após o registro de uma vítima no município de Vila Flores

LEONARDO VIECELI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Pelo menos três pessoas morreram em razão dos impactos causados pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, segundo informações divulgadas neste domingo (19) pelo governo estadual.

Temporais voltaram a provocar enchentes, alagamentos e desabamentos em diferentes municípios gaúchos no final de semana.

Uma morte foi confirmada neste domingo em Vila Flores (a 185 km de Porto Alegre), na serra. Segundo a Defesa Civil, a vítima foi um homem que teve o carro arrastado pela correnteza.

No sábado, o governo estadual havia confirmado outras duas mortes em Gramado (a 104 km de Porto Alegre), também na serra. Conforme a prefeitura do município, tradicional destino de turismo, Elisabeta Maria Benisch Ponath, 51, e Lidowina Lehnen, 86, morreram soterradas após o desabamento da casa onde viviam.

Em Coqueiros do Sul (a 315 km de Porto Alegre), no norte do estado, bombeiros localizaram na madrugada deste domingo o corpo de uma mulher. A vítima estava em um carro que caiu na água ao tentar entrar em uma ponte.

A Defesa Civil, contudo, considera o caso como acidente de trânsito. Até o final da manhã, duas pessoas seguiam desaparecidas em razão dessa ocorrência.

O Vale do Taquari, alvo de fortes enxurradas no início de setembro, também contabiliza estragos. O governador Eduardo Leite (PSDB) afirmou na tarde de sábado que a região poderá ter uma enchente “semelhante” à registrada há menos de três meses.

Isso, segundo Leite, significaria elevação rápida dos níveis do rio Taquari, mas sem a mesma força das enxurradas que destruíram municípios em setembro. Ele pediu para que a população em áreas de risco deixasse suas casas.

“É um momento de cuidar da vida de todos. Depois, a gente vai ter todo o cuidado para restabelecer, reorganizar e recuperar aquilo que eventualmente tenha sido atingido”, disse o governador.

Até a noite de sábado (18), 38 municípios gaúchos informaram o registro de inundações, deslizamentos e outras ocorrências associadas a chuvas, segundo balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

De acordo com o órgão, os temporais deixaram pelo menos 399 pessoas desabrigadas e 1.665 desalojadas, o que correspondia a um total de 2.064 fora de casa, até a noite de sábado.

SC também tem estragos

Fortes chuvas também castigaram Santa Catarina. O estado tem 67 municípios em situação de emergência desde a terça-feira (14), disse o governo catarinense neste domingo.

A região oeste continua sendo a mais impactada. O balanço do governo estadual apontou três mortes devido aos impactos das chuvas.

As vítimas foram duas mulheres no município de Taió (a 249 km de Florianópolis), na quinta (16), e um homem em Palmitos (a 617 km da capital), na noite de sexta (17). Uma pessoa está desaparecida desde a noite de sexta em Praia Grande (a 286 km de Florianópolis).